Beautiful: Steffy e Finn, miracolo di Montecarlo | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, la narrazione si sposterà negli scenari di Montecarlo, che spesso, nel corso degli ultimi anni, hanno visto i personaggi fare trasferta nel Principato di Monaco per alcuni episodi speciali.

Tutto nasce dall’annuale nomination che Beautiful è solita ricevere al Montecarlo Television Festival a cui partecipano in rappresentanza alcuni volti del cast; per l’occasione, molto spesso accade che si decida di girare alcune scene in loco. Così è successo nell’estate 2022, anno della messa in onda negli USA di queste puntate che da noi arrivano con 14 mesi di ritardo. Così solo ora sugli schermi nostrani avverrà il miracoloso ricongiungimento di Steffy Forrester Finnegan con il marito John Finnegan, creduto defunto da mesi. Si concluderà così la storyline sulla sparatoria che ci ha tenuto compagnia fin dalla primavera scorsa.

Quando Bill Spencer capirà che la misteriosa donna in difficoltà a cui ha prestato soccorso è Li Finnegan, Sheila Carter avrà i minuti contati: la dottoressa, accompagnata dall’editore, farà irruzione nel nascondiglio della Carter, liberando Finn.

Il ragazzo vorrà subito contattare Steffy, che tuttavia, come parte della sua terapia in clinica, è impossibilitata ad avere comunicazioni esterne, anche telefoniche. Bill offrirà a Finn un passaggio sul suo jet privato, ma intanto, grazie all’aiuto e al sacrificio di Mike, Sheila riuscirà a scappare prima di essere arrestata.

Nel frattempo anche Ridge Forrester e Taylor Hayes avranno raggiunto Montecarlo per poter incontrare figlia e nipoti, preoccupati per le difficoltà che Steffy ha incontrato nel superare il lutto. Bill e Finn, a quel punto, contatteranno lo stilista rivelandogli che il genero è sopravvissuto allo sparo. Tuttavia nessuno avrà modo di avvertire Steffy, uscita come suo solito dalla clinica per un passeggiata tra le vie della città monegasca.

Come sono soliti fare in queste trasferte, gli autori trovano sempre un escamotage per far girare i personaggi nelle strade del posto che li ospita, così da poterne filmare panorami e scorci. Così Finn deciderà di mettersi in cammino, sperando di incrociare la moglie. Quest’ultima si troverà all’esterno di una chiesa, dove si sarà soffermata a pregare per il marito, quando si ritroverà davanti Finn… vivo e vegeto!

Se la coppia potrà così riabbracciarsi, l'euforia di questo inaspettato miracolo non lascerà indifferenti Ridge e Taylor, che si lasceranno cogliere da un momento di sintonia…