La Promessa anticipazioni: Cruz chiede a Lorenzo di aiutarla ad uccidere Elisa!

L’eredità del barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez) continuerà ad essere un punto fondamentale delle prossime puntate italiane de La Promessa. La storyline avrà un nuovo sviluppo appena la spietata dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e il capitano senza scrupoli Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) apprenderanno di dover condividere il patrimonio del defunto con la misteriosa Elisa de la Vega (Lisi Linder), baronessa di Grazalema.

Non a caso, quando la situazione sembrerà arrivare ad un punto di non ritorno, Cruz penserà ad una soluzione drastica e proporrà a Lorenzo di aiutarla ad uccidere Elisa. Entriamo dunque nei dettagli per capire ciò che effettivamente succederà…

La Promessa, news: Elisa arriva nella tenuta

Per prima cosa, è bene precisare che Lorenzo e Cruz scopriranno dell’esistenza di Elisa all’apertura del testamento del Barone: quest’ultimo avrà infatti intestato alle due figlie – e dunque anche al capitano in quanto marito di Eugenia (Alicia Moruno) – le sue proprietà, lasciando però alla Baronessa di Grazalema tutti i suoi soldi liquidi. Una “novità” che ovviamente spiazzerà gli altri due ereditieri, con la Ezquerdo che deciderà di invitare a La Promessa la sconosciuta per capire se ha qualcosa in mente.

Comunque sia, anche in questo caso Cruz dovrà fare i conti con un imprevisto perché scoprirà con estrema sorpresa che Elisa è un “vecchio amore” di gioventù del marito Alonso (Manuel Regueiro), cosa che scatenerà tutta la sua gelosia…

La Promessa, trame: la presenza ingombrante di Elisa

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: possiamo anticiparvi che Elisa fingerà di essere sorpresa alla notizia che il barone, con cui ha avuto un flirt, le abbia lasciato dei soldi in eredità; dall’altro la Baronessa, qualche giorno dopo, si metterà però in contatto telefonico con un misterioso interlocutore e si mostrerà contenta per avere ottenuto l’eredità. Un atteggiamento ambiguo che verrà notato ovviamente da Cruz, insieme ad alcune contraddizioni nei racconti della sua ospite circa la sua conoscenza con Juan.

Proprio per questo, Cruz chiederà ad Alonso di utilizzare l’ascendente che ha nei confronti di Elisa per scambiare i soldi di Juan con una delle proprietà che ha lasciato a lei ed Eugenia, di valore inferiore rispetto al denaro lasciato. Tuttavia, appena le verrà proposto, la Baronessa di Grazalema rifiuterà tale scambio, “costringendo” Cruz a passare ad un metodo più forte e risolutivo…

La Promessa, spoiler: Cruz chiede a Lorenzo di aiutarla ad uccidere Elisa

Puntando sul fatto che Lorenzo si sia più volte scagliato contro la Baronessa, accusandola di avere circuito il vecchio Juan solo per ottenere la sua eredità, Cruz farà presenta al cognato che è necessario eliminare definitivamente il problema causato da Elisa, lasciandogli intendere che devono ucciderla e fare passare il tutto per un incidente.

L’audace e criminale idea di Cruz manderà in confusione Lorenzo, il quale si prenderà appunto del tempo per pensare al da farsi ma non scarterà del tutto l’idea di macchiarsi di un omicidio. In ogni caso, possiamo anticiparvelo già da ora, la trama andrà in realtà in tutt’altra direzione… Seguici su Instagram.