La Promessa anticipazioni: Curro è attratto da Martina?

Nel corso dei prossimi appuntamenti con La Promessa, i telespettatori assisteranno alla nascita di una “particolare” simpatia tra i giovani Curro de la Mata (Xavi Lock) e Martina de Lujan (Amparo Pinero). Una sintonia che caratterizzerà fortemente le future puntate italiane della telenovela iberica…

La Promessa, news: Curro e Martina, un’amicizia speciale

Come è già emerso grazie agli episodi già trasmessi su Canale 5, Curro e Martina si conoscono fin da bambini, in quanto hanno da sempre frequentato la Promessa, residenza degli “zii” Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Tra di loro non esiste però nessun legame di parentela diretto, visto che Martina fa parte della famiglia del marchese, mentre Curro – almeno in teoria – di quella della dark lady.

Un legame, quello tra i due ragazzi, che aumenterà nel momento in cui Curro deciderà di dare una nuova possibilità al padre Lorenzo (Guillermo Serrano), che gli chiederà appunto di stare al suo fianco e a non credere a nessuna delle menzogne che la zia Cruz gli ha raccontato. Non a caso, per riuscire nel suo intento, Lorenzo riporterà alla mente di Curro tutte le volte che Cruz lo ha trattato male, arrivando persino ad insultarlo di fronte ai propri cugini. Deciso a ricucire il rapporto con Lorenzo, Curro mostrerà dunque più volte dei dubbi e Martina non esisterà a stare al suo fianco per dargli dei consigli…

La Promessa, spoiler: Curro è attratto da Martina?

Fatto sta che, grazie a tale vicinanza, Curro inizierà a guardare Martina con altri occhi, non vedendo in lei la semplice “cuginetta” con la quale è cresciuto. Prova evidente di questo cambio di pensiero sarà una partita a biliardo, dove il giovane farà davvero fatica a stare al fianco di Martina, che gli si avvicinerà fisicamente in più di un’occasione poiché vorrà imparare a giocare.

Per smorzare la “chimica” e tentare di allontanarla, Curro sosterrà dunque che, in fondo, il biliardo è un gioco da uomini. Tesi che non convincerà Martina, certa del fatto che prima o poi le donne saranno al pari degli uomini, sia per ciò che concerne le attività lavorative e sia per i diritti, come quelli del voto o dell’eredità. Insomma, Curro alla fine si troverà a dover dare a Martina delle lezioni di biliardo, ma il suo imbarazzo sarà palese…

La Promessa, trame: Martina e Curro si innamoreranno?

In tal senso, vi consigliamo quindi di fare particolare attenzione a tutto ciò che succederà in futuro a La Promessa. Tra non troppo tempo emergerà infatti per quale ragione Martina si sia trattenuta per mesi e mesi nella tenuta degli zii, spingendo tra l'altro la cugina Leonor a prendere il suo posto nella scuola d'arte di Parigi. Una verità che sarà destinata a scombussolare il rapporto che ha costruito con Curro e porterà i telespettatori a conoscere altri due nuovi personaggi…