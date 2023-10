La promessa, anticipazioni dal 6 al 10 novembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 6 a venerdì 10 novembre 2023

Gregorio rivela a Romulo che Pia non ha interrotto la gravidanza e che è ancora in attesa del bambino, mentre Petra li ascolta di nascosto. Manuel si reca all'hangar la mattina molto presto e là incontra Jana. Insieme, controllano se l'aeroplano è stato riparato correttamente e Jana gli rivela di aver aiutato Catalina a sistemarlo. Jana gli propone di fare un volo insieme a lei e Manuel accetta. Mentre sono in volo, lui sente ancora il profumo di camomilla che emana dai capelli di Jana e, quando si trova da solo con Mauro, gli chiede se la ragazza sia mai stata vicino a lui durante il periodo della letargia. Mauro conferma, spiegandogli che lei aveva passato ore ad aiutarlo a fare esercizi di recupero. Manuel è molto turbato e decide di non partire più per la luna di miele. Candela riceve una lettera da Camilo che le chiede di andare a trovarlo in carcere…