La promessa, anticipazioni dal 9 al 13 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre 2023

Cruz e Alonso si scontrano riguardo al destino dei cuochi. Alonso decide di non licenziarli perché hanno contribuito a smascherare Camilo. Curro parla con Manuel e gli svela che era stato vietato a tutti di parlargli del passato. Pia parla con Don Gregorio e gli chiede di essere più comprensivo con Maria. Catalina chiede ad Alonso come intende riprendere la spilla venduta, ma lui nega che ci sia una soluzione.

Cruz svela a Curro che Lorenzo non è suo padre, ma gli confida che solo Eugenia sa chi sia veramente. Curro affronta Lorenzo, che gli conferma di non essere suo padre, ma gli sconsiglia di renderlo noto, minacciandolo, e conferma di non sapere chi sia il suo vero padre. Il ragazzo si confida con Jana, la quale gli dice che sicuramente sua zia saprà qualcosa perché il parto di Eugenia sarebbe avvenuto quando era in viaggio con la sorella. I due vengono sorpresi da Cruz, che rimprovera entrambi perché stanno parlando, e Curro tratta male Jana.