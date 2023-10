La Promessa anticipazioni: Elisa cosa nasconde davvero?

L’ingresso di Elisa de la Vega (Lisi Linder), la baronessa di Grazalema, genererà più di un malumore tra gli abitanti de La Promessa. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, la donna arriverà infatti all’improvviso alla tenuta per volere della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) ma, almeno all’inizio, il suo principale antagonista sarà il capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). Scopriamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: ecco chi è Elisa

La prima volta che i telespettatori sentiranno parlare di Elisa sarà nel momento dell’apertura del testamento del defunto Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez). Quest’ultimo avrà deciso infatti di lasciare tutti i suoi soldi alla baronessa di Grazalema, mentre avrà destinato alle figlie Cruz e Eugenia (Alicia Moruno) tutte le sue tenute equamente spartite.

Ovviamente, tale notizia lascerà sorpresi da un lato Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) e dall’altro Lorenzo, che già credeva di poter entrare in possesso di metà del patrimonio del barone in quanto legittimo sposo dell’inferma Eugenia. Proprio per questo, il capitano instaurerà un rapporto abbastanza conflittuale con Elisa, non appena se la ritroverà davanti a La Promessa, e non mancherà di palesarle il suo disappunto, arrivando addirittura a definirla con degli epiteti poco lusinghieri…

La Promessa, trame: via allo scontro tra Lorenzo e Elisa

Eh sì: in primis è bene precisare che Cruz inviterà Elisa perché vorrà dare un volto alla donna che, a parer suo, ha circuito l’anziano padre nella speranza di poter entrare in possesso dei suoi averi. Tuttavia, la dark lady resterà esterrefatta quando avrà modo di scoprire che la donna è stata un “flirt” giovanile del marito Alonso, che non ricordava di conoscerla perché, da ragazza, non era ancora diventata la consorte del defunto barone di Grazalema.

Appena le verrà comunicato che è entrata nell’asse testamentario di Juan, Elisa si mostrerà sorpresa, con Lorenzo che non crederà alla sua bontà e le dirà apertamente che, dal suo punto di vista, è un’approfittatrice che non si è fatta nessuno scrupolo ad andare a letto col barone per racimolare del denaro.

Parole decisamente forti che, in un secondo momento, porteranno Lorenzo a doversi scusare con Elisa, visto che Alonso minaccerà – in caso contrario – di cacciarlo dalla tenuta. Ma la baronessa di Grazalema sarà davvero lontana da qualsiasi tipo di piano?

La Promessa, spoiler: ci si può davvero fidare di Elisa?

In realtà, col trascorrere degli episodi, sarà impossibile non notare delle contraddizioni nei racconti di Elisa. Ad un certo punto, la donna entrerà infatti di nascosto in biblioteca e telefonerà ad un misterioso interlocutore, al quale dirà col sorriso sulle labbra che Juan le ha lasciato tutti i soldi liquidi di cui era in possesso.

Parte di tale conversazione verrà peraltro ascoltata da Cruz e, per tagliare corto di fronte alle domande di quest’ultima, Elisa sosterrà che Juan era un grande amico del defunto barone di Grazalema; in realtà, durante il suo primo giorno a La Promessa, lei aveva detto di aver conosciuto l’Ezquerdo durante una crociera intrapresa quando era già vedova, motivo per il quale si è lasciata catturare dal suo fascino ed ha cominciato una sorta di relazione con lui.

Due versioni distinte della storia che porteranno Cruz a dubitare di Elisa, a cui comunque continuerà a dare ospitalità…