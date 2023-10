La Promessa anticipazioni: Lisi Linder sarà Elisa de la Vega, la baronessa di Grazalema!

Un nuovo ingresso destabilizzerà Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La dark lady si troverà infatti ad avere a che fare con Elisa de la Vega (Lisi Linder), la baronessa di Grazalema. Cerchiamo dunque di entrare meglio nel dettaglio di questa storyline…

La Promessa, news: l’apertura del testamento del barone Juan

La prima volta che i telespettatori sentiranno parlare di Elisa sarà nel momento dell’apertura del testamento del barone Juan (Alberto Gonzalez). Quest’ultimo avrà infatti lasciato un terzo dei suoi averi alla donna: particolare che colpirà negativamente Cruz, ma anche il capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), che diventerà “erede” del defunto in quanto marito dell’inferma Eugenia (Alicia Moruno).

Dato che non avranno mai sentito parlare della Baronessa di Grazalema e non riusciranno a scoprire nemmeno il suo nome di battesimo, Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) avvieranno subito delle investigazioni per scoprire chi sia la donna. Tuttavia nemmeno Romulo Baeza (Joacquin Climent), da sempre al servizio di Juan, riuscirà a dare ai due delle delucidazioni in tal senso. Proprio per questo, Cruz penserà di affrontare di petto la situazione, invitando la misteriosa Elisa a La Promessa…

La Promessa, spoiler: Elisa arriva nella tenuta e…

Appena se la ritroverà di fronte, Cruz andrà però incontro ad una grossa sorpresa: Elisa si presenterà infatti ad Alonso con il suo cognome da nubile, chiedendogli appunto se si ricorda di lei. Visibilmente in imbarazzo, il marchese tenterà di deviare, ma Elisa non si lascerà intimorire sottolineando che da giovani si sono divertiti tantissimo insieme, prima che lui contraesse matrimonio con Carmen, la madre dei gemelli Tomas e Catalina (Carmen Asecas).

Un modo di fare decisamente sfacciato da parte di Elisa, la quale cambierà atteggiamento appena scoprirà che Juan le ha lasciato una parte dei suoi averi. Ciò non impedirà però a Cruz di provare una sorta di gelosia, dato il passato della donna con Alonso. Non a caso, per controllarla meglio e scoprire se davvero fosse all’oscuro di essere una erede del padre, la Ezquerdo inviterà la baronessa a trattenersi per qualche giorno alla tenuta…

La Promessa, trame: Lorenzo è affascinato da Elisa?

Ovviamente, l’ospitata improvvisa di Elisa creerà un po’ di chiacchiericcio tra gli abitanti de La Promessa. Ad esempio, appena sentirà parlare di lei, Simona (Carmen Flores Sandoval) si ricorderà benissimo della frequentazione giovanile tra la Baronessa e il marchese, ma preciserà a Teresa (Andrea del Rio) che Alonso non ha mai avuto un secondo fine con lei poiché era già innamorato di Carmen.

Un secondo fine sembrerà invece averlo Lorenzo, che fin dal primo istante si mostrerà affascinato dalla bellezza di Elisa. Ciò lo porterà a cominciare nuovamente a trascurare il figlio Curro (Xavi Lock)… Seguici su Instagram.