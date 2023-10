La Promessa anticipazioni: Pia e Gregorio si sposano

Mai disobbedire ad un ordine dei marchesi Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin), soprattutto quando c’è un bambino di mezzo e si rischia di perdere il lavoro. È ciò che impareranno a loro spese la governante Pia Adarre (Maria Castro) e il maggiordomo Gregorio Castillo (Bruno Lastra) nel corso delle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche mese. I due diventeranno infatti marito e moglie per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Gregorio dichiara di essere il padre del bambino di Pia

La faccenda si delineerà nel momento in cui Petra Arcos (Marga Martinez) dirà a Cruz che Pia non ha mai abortito, come invece le aveva espressamente ordinato di fare mesi prima. Sentendosi oltraggiata, la marchese penserà dunque di affrontare la Adarre, al fine di licenziarla, ma la sua volontà si scontrerà con una singolare iniziativa di Gregorio, il quale per salvare la collega mentirà a tutti quanti dicendo di essere il padre del bambino che ha in grembo.

Sorpresa, Pia non riuscirà a contraddire Gregorio, che manterrà la sua versione anche di fronte ad Alonso, asserendo di avere trascorso una notte di passione con la governante il giorno che ha accompagnato Cruz ad una visita dai suoi precedenti signori. Un vero e proprio gesto magnanimo, quello di farsi carico del bambino, che Castillo porterà avanti anche quando la Adarre, in preda al pianto, non se la sentirà nemmeno di confessargli chi l’ha messa incinta.

La Promessa, trame: Alonso e Cruz ordinano a Pia e Gregorio di sposarsi

Ovviamente, pur non facendogli mai il nome dell’ormai defunto barone Juan (Alberto Gonzalez), Pia sottolineerà a Gregorio che il bimbo che ha in grembo è frutto di una violenza e non dell’amore. Cosa che renderà più semplice rispettare l’ordine che, successivamente, i marchesi daranno ai due malcapitati: sposarsi entro quella stessa settimana.

Anche se in tanti saranno sospettosi sulla possibilità di un’effettiva relazione tra di loro, tra cui Romulo Baeza (Joacquin Climent) e la stessa Petra, Pia e Gregorio non avranno altra scelta se non sottostare all’ordine e prepareranno in fretta e furia le nozze riparatrici.

La Promessa, spoiler: Pia e Gregorio si sposano!

E così, in un atmosfera tutt’altro che gioiosa, Pia e Gregorio si recheranno in chiesa, con Teresa (Andrea del Rio) e Mauro (Alberto Gonzalez) come testimoni, e diventeranno a tutti gli effetti marito e moglie.

Dopo ciò, i domestici della tenuta organizzeranno loro un piccolo banchetto per festeggiare, ma Pia non riuscirà a reggere a tutto lo stress e dovrà lasciarlo a metà, confortata da Candela (Teresa Quintero), che le starà accanto in ogni attimo. Un matrimonio, quello tra Pia e Gregorio, che sarà destinato a riservare sorprese nelle puntate a venire… e non sempre piacevoli!