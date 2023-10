La Promessa anticipazioni: si accende lo scontro tra Catalina e Jimena!

Una nuova inimicizia sembrerà prendere piede nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Jimena de los Infantes (Paula Losada) inizierà infatti a non vedere di buon occhio le azioni della cognata Catalina (Carmen Asecas) e non mancherà di mostrarle il proprio disappunto, invitandola tra le altre cose a non intromettersi per nessuna ragione nel suo matrimonio con Manuel de Luján (Arturo Sancho).

La Promessa, news: Jimena seccata dagli atteggiamenti di Catalina

Il rapporto tra le due cognate peggiorerà nel momento in cui Manuel lascerà intendere a Catalina e alla cugina Martina (Amparo Pinero) di non fidarsi ciecamente di ciò che Jimena gli ha raccontato dal suo risveglio post incidente aereo. Neanche a dirlo, tali parole faranno scattare un campanello di allarme in Catalina, che non esiterà ad affrontare Jimena per domandarle, ad esempio, per quale ragione abbia fatto credere al fratello che volesse abbandonare la sua passione per il volo.

Già indisposta con Catalina, colpevole di aver ricostruito un aereo per Manuel con la “complicità” di Jana Exposito (Ana Garces), Jimena inviterà la parente acquisita a farsi gli affari suoi, precisando che non deve intromettersi per nessun motivo nel suo matrimonio poiché, in caso contrario, si troverebbe costretta a rispondere all’affronto subito. Una minaccia che diventerà reale nei giorni successivi…

La Promessa, trame: Segismundo, un pretendente per Catalina?

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Catalina riceverà l’inaspettata visita del rampollo Segismundo Arroyo Nieto (Pablo Padron), un vecchio conoscente di Jimena che si dichiarerà disposto a corteggiarla. Spronata da Martina a dare una possibilità al giovane (che non ha mai incrociato), Catalina accetterà di conoscere Segismundo a patto che sia proprio la cugina a presenziare all’incontro.

Tuttavia, l’appuntamento si rivelerà del tutto fallimentare: Segismundo sarà piuttosto impacciato ed avrà una risatina isterica che infastidirà parecchio Catalina. Tutto sarà peraltro destinato a peggiorare quando, nel bel mezzo della discussione, la “marchesina” comprenderà che l’uomo ha deciso di corteggiarla su invito di Jimena. Un particolare che la farà andare su tutte le furie e causerà un nuovo dissapore con la cognata…

La Promessa, spoiler: si accende l’astio tra Catalina e Jimena

Infuriata, Catalina chiederà a Jimena come si sia permessa di cercarle un pretendente. In questo caso, la moglie di Manuel non si lascerà intimidire e domanderà a Catalina in che modo ci si sente quando qualcuno si immischia in faccende private, come ha fatto in precedenza lei con il suo matrimonio.

Insomma, Jimena risponderà a Catalina con la stessa moneta, ma poi passerà alle minacce: se non starà al suo posto utilizzerà altri metodi per costringerla a starsene buona. Un vero e proprio cambio d'atteggiamento da parte di Jimena, con Catalina che sarà sempre più certa del fatto che Manuel non sarà mai felice al suo fianco…