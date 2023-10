Tempesta d’amore: Henning scopre l’appuntamento segreto di Paul e Josie! | Anticipazioni italiane

Quando il dubbio si insinua, è difficile metterlo a tacere. È questo il caso di Henning von Thalheim (Matthias Zera), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore farà una scoperta che andrà a confermare i suoi peggiori timori… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning sospetta di Paul e Josie

Da quando Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) hanno capito di amarsi, nascondere i propri sentimenti è stato sempre più difficile. E così, nonostante i loro sforzi, i due innamorati hanno finito per dare nell’occhio…

Come sappiamo, Henning ha infatti iniziato a notare gli sguardi languidi tra i due protagonisti, arrivando ben presto a sospettare che tra loro ci sia una relazione. Per non ferire Constanze (Sophia Schiller) – già a pezzi a causa delle sue delicate condizioni di salute – il sommelier si è fino ad ora tenuto per sé i propri timori. Ben presto, però, la situazione diventerà insostenibile…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning sorprende Paul in baita

Mentre il sommelier sarà alle prese coi suoi dubbi, Josie deciderà di mantenere le distanze da Paul fino a che quest’ultimo non si sarà separato ufficialmente da Constanze. Lindbergh, però, non sarà d’accordo…

Disperato per non poter stare insieme alla donna che ama, Paul proporrà dunque a quest’ultima di incontrarsi in una baita romantica del bosco… e sarà proprio in questi istanti che sopraggiungerà Henning!

Se il sommelier sarà già insospettito dal vedere i due "amici" nuovamente insieme, poche ore più tardi farà una scoperta sconvolgente: sorprenderà Paul in una baita romantica in attesa di Josie! I due innamorati verranno dunque smascherati?