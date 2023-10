Tempesta d’amore: Michael bacia Carolin! | Anticipazioni italiane

Mettere a tacere dei sentimenti che hanno resistito vent’anni non è certo semplice! Ne sa qualcosa Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore finirà per cedere all’attrazione per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael tormentato dall’amore per Carolin

Aveva la vita perfetta: una bella casa, una compagna che ama e il lavoro che lo appassiona. Da quando nella sua vita è tornata Carolin, però, per Michael tutto è cambiato! Benché siano passati vent’anni dal loro ultimo incontro, infatti, il medico si è reso conto di amare ancora la sua ex compagna di studi. Dei sentimenti che sta provando invano di reprimere.

Non riuscendo più a sopportare la convivenza con la Lamprecht, alla fine Niederbühl le ha confessato ciò che prova per lei, portando la donna a lasciare il loro appartamento con la promessa di non rivelare nulla a Rosalie (Natalie Alison). Il destino, però, renderà sempre più difficile per Michael stare lontano dalla tentazione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael bacia Carolin

È infatti in questa complessa situazione che al Fürstenhof hanno iniziato a verificarsi una serie di furti che stanno mandando nel panico i Saalfeld. Determinato a trovare il colpevole, gli albergatori stanno valutando varie piste, ma i sospetti hanno finito inevitabilmente per concentrarsi su Carolin a causa della sua fedina penale non immacolata.

Benché sinceramente affezionata alla Lamprecht, anche Rosalie inizierà a dubitare di lei tanto da decidere di tenderle una trappola per appurare la verità. Peccato solo che Carolin lo scoprirà e – come prevedibile – non la prenderà affatto bene!

A quel punto Michael proverà a mediare tra le due donne e avrà una conversazione a cuore aperto con Carolin. Peccato solo che la situazione finirà per sfuggirgli di mano: durante l’incontro con la Lamprecht, infatti, il medico si avvicinerà sempre più a lei, tanto da arrivare a baciarla! E ora? Seguici su Instagram.