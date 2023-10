Tempesta d’amore: Raphael confessa a Josie di averla ingannata | Anticipazioni italiane

Una nuova, terribile delusione è in arrivo per Josie Klee (Lena Conzendorf). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della diciottesima stagione della soap bavarese riceverà infatti un duro colpo dall’uomo che le aveva fatto ritrovare la serenità… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne paga Raphael per corteggiare Josie

Da quando Paul (Sandro Kirtzel) ha rinunciato al loro amore pur di “fare la cosa giusta” e restare al fianco di Constanze (Sophia Schiller), per Josie è iniziato un vero incubo da cui i suoi cari stanno provando a farla uscire.

Se Shirin (Merve Cakir) e Erik (Sven Waasner) stanno cercando di distrarre la ragazza standole accanto, Yvonne (Tanja Lanäus) ha invece avuto un’idea decisamente più anticonvenzionale: ingaggiare un escort!

La donna contatterà dunque un bellissimo uomo di nome Raphael Kofler (Jakob Graf), a cui chiederà di corteggiare Josie nella speranza di far ritrovare a quest’ultima un po’ di autostima. Funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie scopre che Raphael è un escort

Ebbene, quando Raphael arriverà al Fürstenhof nei panni di un presunto ospite dell’hotel e inizierà a flirtare apertamente con Josie, quest’ultima resterà spiazzata. Spinta dall’amica Shirin, però, la Klee metterà da parte le sue riserve e concederà al suo spasimante un appuntamento. Appuntamento che supererà di gran lunga le sue aspettative!

L’inaspettata intesa con Raphael farà infatti trascorrere a Josie dei momenti spensierati, facendole ritrovare un po’ di serenità dopo le sofferenze causatele da Paul. Sarà così che Shirin – che nel frattempo ha scoperto l’accordo segreto tra Yvonne e Raphael – deciderà di non dire nulla all’amica pur di non rovinarle il momento. La verità, però, verrà comunque fuori…

Quando Josie inizierà a mostrare un sincero interesse nei confronti del suo spasimante e farà a quest’ultimo delle domande sulla sua vita, infatti, l’uomo crollerà! Non sentendosela di ingannare ulteriormente la Klee, Raphael le confesserà dunque di essere stato pagato da Yvonne per frequentarla. E ora? Seguici su Instagram.