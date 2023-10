Tempesta d’amore: Shirin scopre che Raphael sta ingannando Josie, ma… | Anticipazioni italiane

È giusto ingannare la propria amica anche se è per il suo bene? È il dilemma che Shirin Ceylan (Merve Cakir) dovrà affrontare nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando farà una scoperta molto “scomoda”… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne ingaggia Raphael

Non è certo un periodo facile per Josie Klee (Lena Conzendorf). Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda in Italia, la giovane cuoca sta infatti disperatamente provando a dimenticare Paul Linbdergh (Sandro Kirtzel). Peccato solo che i suoi buoni propositi si stiano rivelando difficili da realizzare…

Sarà così che – non sapendo come aiutare la figlia – Yvonne (Tanja Lanäus) avrà un’idea decisamente originale: ingaggiare un escort di nome Raphael Kofler (Jakob Graf) per corteggiare Josie. In questo modo, la donna spererà di far ritrovare alla figlia un po’ di sicurezza e autostima. Ma funzionerà davvero?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin scopre che Raphael è un escort

Ebbene, inizialmente Josie resterà spiazzata di fronte alle chiare avances del bel Raphael, ma poi – colpita dall’apparente intesa con l’affascinante sconosciuto – deciderà di provare a frequentarlo. Una decisione che farà impazzire di gelosia Paul, mentre renderà felici gli amici della Klee… a partire da Shirin!

Proprio quest'ultima sarà però testimone involontaria di una conversazione riservata tra Yvonne e Raphael, scoprendo così che l'uomo è stato pagato per frequentare Josie! Sarà così che Shirin si troverà a dover fare una scelta tutt'altro che scontata: rivelare a Josie tutta la verità oppure lasciare che l'amica si goda qualche momento di serenità dopo le settimane di sofferenza causate da Paul?