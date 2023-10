Terra Amara anticipazioni: la moglie di Raşit fa una strana richiesta a Zuleyha

Lo sfortunato matrimonio tra Fadik (Polen Emre) e Raşit Kaya (Şahin Vural) continuerà ad essere al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Un colpo di scena decisamente particolare rimetterà infatti in gioco tutto quanto e coinvolgerà in prima persona Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek)…

Terra Amara, news: ecco cosa succederà al matrimonio tra Fadik e Raşit

Già sapete che Fadik e Raşit si sposeranno all’improvviso in municipio, comunicando a tutti quanti che sono diventati marito e moglie soltanto a fatto compiuto. Nonostante ciò, Zuleyha e Demir Yaman (Murat Unalmis) decideranno di festeggiare lo stesso i loro dipendenti, organizzando all’ultimo minuto un banchetto nuziale nel giardino della tenuta Yaman.

Tuttavia, i festeggiamenti verranno interrotti dall’arrivo di una donna con un bimbo in braccio, che dichiarerà di essere la moglie di Raşit, secondo la religione, e la madre del bambino dell’uomo. Una doccia fredda per Fadik, che in quel preciso istante capirà che il marito è bigamo e si farà prendere dalla disperazione, cacciandolo dalla tenuta e bruciando quella sera stessa il suo vestito da sposa. Tuttavia, bisognerà osservare con attenzione gli atteggiamenti successivi di Raşit…

Terra Amara, trame: Raşit giura di amare soltanto Fadik!

Eh sì: in più di una circostanza, Raşit cercherà infatti di avere un confronto con Fadik poiché sosterrà di essere stato costretto a sposare la donna, in quanto quest’ultima ha fatto credere a tutti quanti, mentendo, di aspettare un figlio da lui. Insomma, Raşit non solo giurerà di non aver mai contratto un matrimonio d’amore con la donna, ma persino di non essere il padre del suo bambino.

Parole a cui Fadik non darà un briciolo di attendibilità, tant’è che si lascerà consolare da Gulten (Selin Genc) e chiederà a Gaffur (Bulent Polat) di cacciare in malo modo Raşit dalla tenuta, intimandogli tra l’altro di non farsi più vedere. Comunque sia, qualche giorno dopo tale litigio, la storyline si arricchirà di un altro “strano” particolare…

Terra Amara, spoiler: la moglie di Raşit fa una richiesta a Zuleyha

In pratica, la moglie di Raşit si presenterà da Zuleyha e le chiederà di consegnarle 10.000 lire per provvedere alle sue necessità e a quelle del figlio, visto che il padre non fa il suo dovere. Dopo aver avanzato tale richiesta, la donna minaccerà di disonorare il nome dei Yaman, qualora non dovesse ricevere il denaro, e rifiuterà la controfferta della Altun, ossia quella di avere un terreno dove costruire un nuovo futuro per la sua famiglia.

Questo atteggiamento spingerà Zuleyha a dubitare della “sconosciuta” e non a caso chiederà alle guardie della tenuta di accompagnarla all’uscita con la forza, chiudendo senza nessuna possibilità di appello la questione. Ma la moglie di Raşit si arrenderà oppure continuerà a perseguitare Zuleyha e gli Yaman in generale? Seguici su Instagram.