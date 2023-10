Uomini e donne: screzi tra Brando e Beatriz | Anticipazioni trono classico

Prossimamente a Uomini e Donne, assisteremo ad alcuni screzi tra Brando e una delle sue corteggiatrici. Come abbiamo avuto modo di vedere, il trono del ventiduenne trevigiano ha fin qui catturato l’attenzione del pubblico grazie al carattere mostrato dalle sue pretendenti, che non hanno mai mancato di mostrare il loro interesse nei confronti del ragazzo.

In certi casi però, l’ardore delle donne del parterre è stato fin troppo… esagerato! È il caso di Beatriz, che, nelle puntate future della trasmissione, avrà molto da ridire sul comportamento di Brando, reo di aver portato in esterna Raffaella preferendola a lei. Una grave mancanza di rispetto secondo il modo di vedere di Beatriz, che apparirà decisamente seccata nei confronti dell’Ephrikian.

Beatriz però farà parlare di sé anche a causa della sua ormai patologica indecisione. La donna infatti non ha ancora “sciolto la riserva” sul suo preferito tra Brando e Cristian. I due infatti le hanno chiesto in più di un’occasione di prendere una decisione definitiva sul tronista da corteggiare, onde evitare di assistere a spiacevoli situazioni a centro studio.

Una richiesta, almeno per il momento, del tutto ignorata dalla D’Orsi, che proseguirà nella doppia conoscenza, anche se, in futuro, pure Cristian potrebbe decidere clamorosamente di lasciarla a casa, forse proprio per spingerla a fare la sua personalissima scelta nel più breve tempo possibile. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Seguici su Instagram.