Beautiful, Brooke a Taylor: “Non porterai via Douglas!” | Trama 17 novembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 17 novembre 2023

Sheila vuole restare con Deacon, il quale si oppone. La Carter, però, gli promette in cambio del denaro, affermandone di averne molto. Thomas vuole portare Douglas per una notte a casa di Eric, Hope mette in chiaro che il bambino continuerà ad abitare con lei e Liam. Brooke affronta Taylor, sia per il bacio con Ridge che per la situazione riguardante Douglas. La donna le dichiara che non le permetterà di portare via il bambino a Hope. Seguici su Instagram.