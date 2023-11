Beautiful, Brooke: “Taylor mi vuole separare da Ridge!” | Trama 23 novembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 23 novembre 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope (Annika Noelle) sono messe in agitazione dal fatto che per una seconda sera di fila Douglas (Django Ferri) resterà con Thomas (Matthew Atkinson). La Logan senior, oltre a sentirsi a disagio per essere stata esclusa da una serata di famiglia dai Forrester, è perentoria nel ritenere che Taylor (Krista Allen) voglia usare Douglas per separarla da Ridge (Thorsten Kaye). Donna (Jennifer Gareis) mostra ai Forrester il nuovo ritratto che sostituirà quello di Quinn (Rena Sofer): non è lei quella raffigurata, bensì Eric (John McCook). Il gesto trova l’approvazione di tutti. Seguici su Instagram.