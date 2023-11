Beautiful: Ridge e Brooke non la pensano uguale su Douglas | Trama 28 novembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 28 novembre 2023

Hope (Annika Noelle) deduce che la misteriosa “Lina” sia la nuova fiamma di Deacon (Sean Kanan), il quale glielo lascia credere, preoccupato per quanto la figlia sia andata vicino a scoprire che sta nascondendo Sheila (Kimberlin Brown). Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) continuano a non vederla allo stesso modo su Douglas (Django Ferri), ma neanche su Deacon: la Logan non intende frapporsi nel rapporto tra la figlia e il padre, il quale gode della fiducia di entrambe. Seguici su Instagram.