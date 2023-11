Beautiful, Brooke a Hope: “Attenta, Thomas non è stabile” | Trama 7 novembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 7 novembre 2023

Li Finnegan non intende perdonare suo marito Jack per averle mentito per anni. La donna apprende che Bill e Katie non sono sposati e che quest’ultima non è riuscita ad accettare fin dove l’editore possa spingersi per proteggere i propri figli, proprio come ha fatto Li con Finn. Steffy è decisa a riportare Douglas da Thomas e Ridge da Taylor. Thomas chiede ad Eric di potersi trasferire da lui, magari con Douglas, e il nonno ne è felice. Brooke sprona Hope ad opporsi a Thomas: devono dissuaderlo, perché non è stabile abbastanza da prendersi cura da solo di Douglas. Seguici su Instagram.