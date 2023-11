Beautiful, Ridge a Brooke: “Ho baciato Taylor a Montecarlo” | Trama 8 novembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 8 novembre 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) intende chiedere aiuto a Ridge (Thorsten Kaye) per fermare Thomas (Matthew Atkinson) dal portare via Douglas (Django Ferri) dalla casa di Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton), ma il marito la sorprende: lo stilista, infatti, ritiene sia giusto confessarle che lui e Taylor (Krista Allen) si sono baciati a Montecarlo. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sprona Taylor a lottare per realizzare il suo sogno d’amore con Ridge, certa che i genitori si appartengano. Seguici su Instagram.