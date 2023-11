Beautiful, anticipazioni dal 27 novembre al 2 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 27 novembre a sabato 2 dicembre 2023

Ridge è andato a fare visita a Deacon per intimargli di stare alla larga dalla sua famiglia. Nel frattempo, Brooke e Liam si interrogano sulle intenzioni di Thomas e sul futuro che li aspetta rispetto alla vicenda di Douglas.

Hope nel frattempo giunge a casa del padre, dove incontra una donna misteriosa; la ragazza si ritrova a casa di Deacon con Sheila che si fa passare per la nuova fiamma del padre, Lina. Deacon riesce ad allontanare la figlia, che, tornata a casa, racconta l’accaduto a Brooke, Ridge e Liam, che erano nel pieno di una discussione proprio riguardo a Deacon.

Ridge ritiene che non ci si debba fidare di Deacon e che il suo rapporto con Hope ad un certo punto diventerà un problema, mentre Liam e Brooke cercano di difendere la scelta di Hope di frequentare il padre, anche considerato il fatto che Deacon sembra comportarsi correttamente. Intanto a casa sua, Deacon intima a Sheila di andarsene e di tenersi lontana da lui e da Hope, ma lei sostiene di avere tutto sotto controllo. Steffy e Finn ricordano i meravigliosi momenti vissuti a Montecarlo.

Douglas dipinge con Eric e Thomas a casa Forrester. Hope telefona a Thomas chiedendogli di riportarle Douglas, ma lui la liquida dicendole che hanno bisogno di trascorrere del tempo insieme. Saputa la cosa dalla figlia, Brooke va da Eric per chiedere spiegazioni, ma a casa trova solo Taylor.

La discussione tra Brooke e Taylor degenera e le due e finiscono per imbrattarsi a vicenda con i colori di Douglas. Brooke e Taylor sono reduci dalla loro litigata a colpi di vernice quando sopraggiunge Ridge. Le due si danno a vicenda la colpa dell’accaduto, nonostante lui le esorti alla ragionevolezza per il bene di Douglas. Ma Taylor confessa che in realtà è la gelosia nei suoi confronti ad aver causato lo scontro.

Liam e Bill trovano inaccettabile che Thomas allontani Douglas da Liam e Hope, visti i numerosi episodi di instabilità mentale avuti in passato. Thomas incontra per caso Hope nell'ufficio di Steffy. Le due stavano ribadendo le loro opposte posizioni sull'argomento Douglas e Thomas ne approfitta per rimanere solo con Hope e parlarle della cosa.