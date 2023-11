Il paradiso delle signore 8: Tancredi investito da un’automobile! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, in seguito all’aggressione di Tancredi (Flavio Parenti) ai danni di Vittorio (Alessandro Tersigni) al circolo, la coppia dei conti di Sant’Erasmo è entrata inevitabilmente in crisi: se da un lato Matilde (Chiara Baschetti) è determinata a mandare avanti il suo matrimonio col marito, dall’altra è irrimediabilmente attratta da Conti, che nulla fa per nasconderle tutto il suo interesse: cosa accadrà dunque, dopo un gesto così eclatante da parte di Tancredi?

Il conte si crederà sicuro di poter risolvere la crisi con la moglie, ma non saprà cosa sta per travolgerlo. Vittorio infatti, dopo essere stato rassicurato da Diletta sull’affidabilità del dossier Sant’Erasmo, deciderà di andare a parlare proprio con lui per dargli un aut-aut.

A quel punto, Tancredi sarà costretto a rivelare le sue colpe riguardo all’incendio al mobilificio Frigerio a Umberto (Roberto Farnesi) per chiedergli di sostenerlo in questa vicenda, ma non sarà ancora pronto per dire tutto a Matilde e chiederà altro tempo a Vittorio, che dunque a questo punto avrà totalmente il coltello dalla parte del manico.

Il conte, intanto, ricatterà Diletta affinché agisca su Vittorio, ma lei non sembrerà intenzionata a cedere; cosa fare dunque ora che è scoperto su tutti i fronti? È presto detto: Sant'Erasmo deciderà di affrontare Vittorio, lo scontro tra i due si farà duro e nella concitazione succederà l'imprevedibile: Tancredi verrà investito da un'auto!