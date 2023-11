La Promessa anticipazioni: Manuel furioso con Jimena a causa di Jana!

Il matrimonio tra Manuel de Lujan (Arturo Sancho) e Jimena de los Infantes (Paula Losada) presenterà fin da subito delle grosse problematiche. Tra non troppo tempo, nelle future puntate italiane de La Promessa, i novelli sposi discuteranno infatti in maniera piuttosto accesa a causa di Jana Exposito (Ana Garces). Un avvenimento che porterà pian piano alla luce tutta la cattiveria nascosta della “duchessa”…

La Promessa, news: Jana viene cacciata dalla tenuta

Pochi giorni dopo il suo matrimonio con Manuel, Jimena deciderà di vendicarsi della cognata Catalina (Carmen Asecas) e di Jana, colpevoli di aver costruito un nuovo aereo per il marito. Alla prima, la Infantes manderà uno strampalato e invadente corteggiatore, mentre il trattamento per la seconda sarà ancora più cattivo: Jimena chiederà infatti alla Exposito di raggiungere immediatamente la tenuta dei genitori José Luis (Andres Blanco) e Mercedes (Laura Barba) affinché possa sostituire una domestica ammalata in vista dell’arrivo di un importante ospite.

Ovviamente, Jana deciderà di non opporsi al comando (anche se Manuel le chiederà di restare arrivando addirittura a darle un appassionato bacio sulle labbra), ma “obbedendo” andrà incontro ad un destino infausto, visto che nella residenza degli Infantes verrà mandata a lavorare nei campi, sotto al sole, per tantissime ore al giorno. Il risultato? Quando tornerà a La Promessa, la salute di Jana sarà estremamente debilitata e, in preda ad un collasso, perderà i sensi tra le braccia di Manuel!

La Promessa, trame: Catalina mette in guardia Manuel!

Da un lato Manuel incaricherà Mauro Moreno (Antonio Velazquez) di farsi carico di tutte le esigenze di Jana, la quale non potrà lavorare per qualche giorno e rischierà addirittura di farsi licenziare dalla perfida Cruz Ezquerdo (Eva Martin); dall’altro Catalina non potrà fare a meno di sospettare che sia stata proprio Jimena a chiedere ai genitori di sottoporre la Exposito a dei duri lavori, motivo per il quale si confronterà con il fratello sulla questione ed accuserà la cognata di tale comportamento.

Seppur incredulo, Manuel non se la sentirà di escludere del tutto tale possibilità, ma prometterà a Catalina di mantenere la calma per non innescare altri atteggiamenti sbagliati in Jimena, che possano nuocere ulteriormente al benessere di Jana. Promessa che, ad un certo punto, il “marchesino” non riuscirà a mantenere…

La Promessa, spoiler: Manuel furioso con Jimena a causa di Jana!

Eh sì: al culmine di un ennesimo litigio, Manuel accuserà apertamente Jimena di aver spedito Jana nella tenuta dei genitori per ridurla in “schiavitù”, costringendola a lavorare nei campi fino a stare male. Neanche a dirlo, Jimena negherà tale accusa e convocherà la Exposito per scusarsi con lei, sottolineando che non aveva affatto idea di ciò che le avrebbero fatto Josè Luis e Mercedes.

Una menzogna in piena regola poiché, quella sera stessa, Jimena telefonerà alla madre e si congratulerà con lei per aver fatto penare Jana, auspicando che la “mano dura” possa esserle stata utile per esortarla a non mettersi più in mezzo nelle sue questioni matrimoniali. Il tutto mentre Catalina, ormai certa della cattiveria della cognata, inviterà Jana a stare in guardia da Jimena… Seguici su Instagram.