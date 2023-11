Tempesta d’amore, anticipazioni dal 12 al 18 novembre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 12 a sabato 18 novembre 2023

Josie e Paul sono al settimo cielo dopo la loro notte insieme e capiscono di appartenersi. Per rispetto nei confronti di Constanze, i due decidono però di mantenere la loro relazione segreta e vedersi di nascosto finché la von Thalheim non sarà guarita…

Il piano di Rosalie si rivela un successo: dopo aver visto la fidanzata insieme a Raphael, Michael viene infatti sopraffatto dalla gelosia e decide di concentrarsi sul suo rapporto con la Engel.

Carolin è alla ricerca di un nuovo alloggio e Hildegard le propone di trasferirsi a casa Sonnbichler. Un’offerta che la Lamprecht accetta felice!

Dopo aver visto gli scatti del servizio fotografico del Fürstenhof, Shirin si convince che Gerry abbia un potenziale come modello. Henning inizialmente non crede all’intuizione della fidanzata, ma poi si deve ricredere…

Paul e Josie si incontrano nel bosco e arrivano casualmente in un luogo incantato: una vecchia torre con dei poteri magici…

Rosalie si congeda da Raphael, a cui spiega di non aver più bisogno dei suoi “servizi”. Kofler, però, è ormai convinto che Michael non meriti la donna e di essere lui stesso il partner giusto per quest’ultima!

Paul e Josie si danno appuntamento alla torre magica nella speranza di far avvenire la profezia e di poter stare insieme per sempre. Purtroppo, però, Lindbergh non si presenta…

Shirin convince Gerry a posare per un’agenzia di moda, nonostante il parere contrario di Max.

Rosalie ribadisce a Raphael di non essere interessata a lui e lo prega di partire. Kofler, però, non intende desistere…

È arrivato il momento tanto atteso dell’esame di Josie come sommelier del cioccolato. A pezzi per via del suo mancato appuntamento con Paul sulla torre, la ragazza è distratta e commette degli errori. Poi, però, il suo amato le manda un messaggio facendole ritrovare la concentrazione…

Michael scopre casualmente che Raphael è un escort ed è stato ingaggiato da Rosalie per farlo ingelosire. Invece che affrontare la fidanzata, il medico decide di concentrarsi sulla loro relazione. Peccato solo che quest’ultima abbia nel frattempo accettato un invito da parte del suo spasimante…

Erik e Yvonne vogliono organizzare una festa per celebrare il diploma di Josie. Quando Vogt ha un problema con l’auto, la Klee decide dunque di andarlo a prendere con la propria bici. I due finiscono per avere una discussione, durante la quale Erik capisce di essersi innamorato… Seguici su Instagram.