Tempesta d’amore, anticipazioni dal 26 novembre al 2 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 26 novembre a sabato 2 dicembre 2023

Dopo aver tramortito una poliziotta, Ariane indossa l’uniforme di quest’ultima e si prepara a fuggire. Michael cerca di fermare la dark lady, ma deve desistere quando la donna prende in ostaggio Carolin…

Josie non vuole mettere ulteriormente in difficoltà Shirin e decide dunque di rinunciare a vedere Paul finché quest’ultimo non avrà lasciato Constanze.

Shirin viene assunta come modella nella campagna pubblicitaria di Gerry. Poco dopo, però, i due amici scoprono di dover fare una foto mentre si baciano…

Dopo il ritrovamento della torta, Constanze inizia a sospettare che tra Paul e Josie ci sia qualcosa e confida i suoi sospetti a Henning…

Carolin riesce a lasciare delle tracce, permettendo così a Michael di trovarla. A quel punto il medico chiede ad Ariane di prendere lui come ostaggio al posto della Lamprecht…

Gerry e Shirin si piegano alle richieste del fotografo e finiscono per baciarsi, con risultati inaspettati…

Constanze trova un capello biondo su un abito di Paul e vede così i suoi sospetti confermati. A quel punto la ragazza chiede a Henning di spiare Paul e Josie…

Sia Gerry che Shirin si lasciano trasportare dal loro bacio, venendo travolti dai sentimenti. La ragazza prova a minimizzare l’accaduto, ma non riesce a evitare che Henning si ingelosisca…

Michael prova a immobilizzare Ariane, che però riesce a metterlo KO con un taser. Fortunatamente, i rinforzi non tardano ad arrivare…