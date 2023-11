Tempesta d’amore: ARIANE EVADE! E ora? | Anticipazioni italiane

Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non si arrende mai! Ne avremo la riprova nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la perfida dark lady riuscirà a mettere in atto una rocambolesca evasione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane ricoverata in ospedale

Sono trascorse ormai parecchie settimane da quandi i Saalfeld tesero una trappola ad Ariane, riuscendo finalmente a smascherarne i crimini ed ottenerne l’arresto. Non per questo, però, la perfida dark lady ha smesso di essere un pericolo!

Non appena messo piede in carcere, la donna infatti immediatamente ceduto le proprie azioni agli Schwarzbach, nella speranza che questi ultimi possano continuare la loro vendetta contro Christoph (Dieter Bach). E a quel punto la Kalenberg ha potuto pensare ad un’altra priortà: la sua evasione!

Determinata a riconquistare la libertà a qualunque costo, Ariane metterà infatti in atto un rischioso stratagemma: ingerirà un veleno potentissimo che la ridurrà in fin di vita. E a quel punto la donna verrà ricoverata in ospedale… esattamente come aveva previsto!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane fugge dall’ospedale

Mentre Michael (Erich Altenkopf) e gli altri medici cercheranno disperatamente di capire quale sostanza abbia assunto la Kalenberg, quest’ultima rifiuterà di fornire alcuna indicazione, anche quando le verrà spiegato che – senza un antidoto – la morte sarà inevitabile. La dark lady avrà dunque deciso di farla finita?

Ebbene, la risposta è “no”! Scopriremo infatti che la donna ha nascosto nei propri abiti una pillola con l’antidoto. Per una volta, però, Ariane dovrà fare i conti con un po’ di sfortuna: indebolita dal veleno, lascerà cadere la pillola, che verrà poco dopo inavvertitamente calpestata da un’infermiera…

Disperata, la Kalenberg si getterà a terra cercando di recuperare la maggior quantità possibile di antidoto. Recuperate – almeno in parte – le forze, la donna potrà così mettere in atto l’ultima parte del suo piano: metterà fuori combattimento la guardia incaricata di sorvegliarla, per poi indossarne gli abiti. Travestita da poliziotta, Ariane si potrà dunque lasciare l’ospedale indisturbata… o quasi!

Michael, infatti, si accorgerà di lei, costringendola a cambiare in corsa i suoi piani… Seguici su Instagram.