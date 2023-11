Tempesta d’amore: ARIANE si avvelena! | Anticipazioni italiane

Un drammatico colpo di scena sta per sconvolgere il Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) commetterà infatti un gesto estremo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane fa un accordo con Erik

Per due hanno ha spadroneggiato in quel del Fürstenhof, seminando il terrore e distruggendo le vite di chiunque le sia capitato a tiro. Macchiatasi di delitti terribili – tra cui l’assassinio della madre e numerosi tentati omicidi – Ariane ha subito capito di essere destinata ad una condanna a vita. Non per questo, però, ha rinunciato alla sua vendetta…

Come sappiamo, non appena è stata arrestata la donna ha infatti venduto le sue azioni ad una società svizzera facente capo agli Schwarzbach, una famiglia che Christoph (Dieter Bach) conosce molto bene, ma invece totalmente sconosciuta a Werner (Dirk Galuba).

Determinato a capire cos’abbia in mente la dark lady, il vecchio Saalfeld chiederà dunque ad Erik (Sven Waasner) di far visita ad Ariane in carcere e ottenere risposte. Per parlare, però, la donna chiederà qualcosa in cambio: una vecchia Bibbia!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane collassa

Inutile dire che Erik resterà sbalordito dalla richiesta della Kalenberg, ma deciderà di assecondarla. Dopo aver verificato che il tomo non contenga nulla di sospetto, Vogt lo porterà dunque in carcere per la gioia della donna. Una gioia che non è certo dovuta ad un improvviso ritorno di fede…

Non appena resterà sola nella sua cella, Ariane toglierà infatti la rilegatura della Bibbia, estraendo una misteriosa pillola, da lei chiaramente nascosta tempo addietro in caso di emergenze. Ebbene, dopo un’iniziale esitazione, la donna inghiottirà il farmaco… e gli effetti non tarderanno a manifestarsi!

Dopo pochi istanti la Kalenberg verrà infatti dilaniata da terribili dolori, per poi crollare a terra esanime. La dark lady avrà dunque deciso di mettere fine alla propria vita prima di affrontare il processo?