Tempesta d’amore: Ariane in fin di vita… e distrugge l’antidoto! Morirà? | Anticipazioni italiane

Momenti drammatici sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sarà infatti protagonista di un gesto estremo che sembrerà segnare la sua fine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane assume un veleno

Quando è stata finalmente arrestata dopo aver commesso crimini efferati per anni, Ariane ha subito capito che per lei non ci sarebbe stata una via d’uscita dal carcere. E così, quando Erik (Sven Waasner) le ha fatto visita in carcere alla caccia di informazioni, la dark lady vi ha visto un’occasione imperdibile per attivare un piano preparato da lungo tempo…

La Kalenberg convincerà infatti l’uomo a portarle in cella una vecchia Bibbia da lei custodita nella sua camera. Il motivo? All’interno della rilegatura, la donna ha nascosto una pillola contenente un potente farmaco che – una volta assunto – la farà collassare. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane in fin di vita

Soccorsa dalle guardie carcerarie, Ariane verrà presto dichiarata troppo grave per essere curata in prigione e verrà dunque trasferita nell’ospedale di Bad Tölz, dove – come sappiamo – lavora Michael (Erich Altenkopf).

Inutile dire che quest’ultimo resterà sconvolto nel veder arrivare la dark lady come paziente, ma sarà comunque costretto a curarla… o almeno a provarci! Ben presto sarà infatti chiaro che la donna ha assunto un potente veleno e che sarà impossibile salvarla senza un antidoto.

E sarà proprio questo il piano di Ariane! La donna ha infatti portato con sé una pastiglia contenente un farmaco in grado di contrastare il veleno da lei assunto. Purtroppo per lei, però, la pastiglia andrà distrutta! E a quel punto nulla sembrerà più poter evitare la morte della dark lady… Sarà dunque questa la sua fine? Seguici su Instagram.