Tempesta d’amore: Ariane prende Carolin in ostaggio! E Michael… | Anticipazioni italiane

Momenti ad altissima tensione sono in arrivo! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) catalizzerà infatti l’attenzione, regalandoci delle scene da vero thriller… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vuole evadere

Ariane Kalenberg non si arrende mai, nemmeno quanto tutto sembra perduto! Ne stiamo avendo la conferma proprio in questi giorni, in cui stiamo assistendo all’ultimo geniale piano della dark lady.

Pronta a tutto pur di non passare il resto dei suoi giorni in carcere, la donna ha infatti assunto un potente veleno con l’intento di farsi ricoverare in ospedale. E a questo punto scatterà la fase B: dopo aver assunto di nascosto un antidoto, la dark lady tramortirà la guardia incaricata di sorvegliarla e le ruberà l’uniforme.

A quel punto la donna si preparerà a lasciare l’ospedale travestita da poliziotta… Ci riuscirà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane sequestra Carolin

Ebbene, inizialmente sembrerà effettivamente che nulla possa fermare la fuga della dark lady… fino ache non comparirà Michael (Erich Altenkopf)! Ovviamente il medico riconoscerà immediatamente la Kalenberg nonostante il travestimento e tenterà di bloccarla. Lei, però, non si fermerà davanti a nulla…

Determinata a riottenere la libertà, Ariane prenderà dunque Carolin (Katrin Anne Heß)) in ostaggio, trascinandola con sé nella propria fuga e costringendo di fatto Michael a lasciarla andare. Ciò che la Kalenberg non potrà sapere, però, è che il medico è profondamente innamorato della Lamprecht, tanto da essere disposto a tutto pur di salvarla!

Ebbene, vi anticipiamo che alla fine sarà proprio il legame tra Michael e Carolin a far fallire il piano di Ariane, segnando il destino della dark lady, ma anche stravolgendo le vite del medico e della sua amata… Seguici su Instagram.