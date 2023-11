Tempesta d’amore: il gran finale di Eleni e Leander, protagonisti della 19^ stagione | Anticipazioni tedesche

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato! Nelle puntate di Tempesta d’amore da poco andate in onda in Germania i due protagonisti della diciannovesima stagione si sono infatti finalmente detto il fatidico “sì”, coronando così la loro bellissima storia d’amore. Ecco dunque cosa accadrà nel gran finale di Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eleni e Leander decidono di sposarsi

Se in Italia siamo entrati da poco nel cuore della diciottesima stagione di Sturm der Liebe, in Germania si sta già concludendo l’annata successiva. Come già ampiamente anticipato, al centro della scena ci saranno Eleni Schwarzbach – primogenita di Christoph (Dieter Bach) e Alexandra (Daniela Kiefer) – e Leander Saalfeld, figlio di Laura (Henriette Richter-Röhl) e Alexander (Gregory B. Waldis), ovvero i primissimi protagonisti di Tempesta d’amore.

Come da tradizione, la storia d’amore di Eleni e Leander sarà estremamente tormentata ed i due dovranno affrontare mille difficoltà prima di poter avere il proprio lieto fine. In particolare, il loro amore verrà prima ostacolato da Alexandra – che accuserà ingiustamente Leander della morte della sua ultimogenita, Vroni (Selina Weseloh) – e poi da Julian (Tim Borys), che si innamorerà di Eleni e arriverà addirittura vicino a sposarla.

Alla fine, però, il vero amore trionferà ed i due protagonisti si ritroveranno. Determinati a recuperare il tempo perduto, Eleni e Leander decideranno dunque di sposarsi per poi iniziare il più presto la loro vita insieme. Le brutte sorprese, però, non sono ancora finite…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: il matrimonio di Eleni e Leander

Inutile dire che la notizia delle imminenti nozze dei due innamorati verrà accolta con entusiasmo al Fürstenhof, dove tutti si daranno da fare per garantire ai promessi sposi un giorno indimenticabile. All’ultimo minuto, però, tutto rischierà di saltare quando Leander si troverà con l’auto in panne…

Alla fine, però, anche questo piccolo ostacolo verrà superato e – nel corso delle puntata 4147 – i due protagonisti potranno unirsi in matrimonio, circondati dall’affetto di parenti e amici… inclusi quelli lontani! Per l’occasione, torneranno infatti a Bichlheim anche Max (Stefan Hartmann) e la compagna Imani (Belina Mohamed-Ali), nel frattempo trasferitisi in Tanzania. E non saranno i soli destinati a tornare nel continente africano…

Dopo le nozze, Eleni e Leander decideranno infatti di trasferirsi proprio in Tanzania, dove il neo-sposo ha ottenuto un’allettante offerta di lavoro. Prima di partire, però, la coppia dovrà affrontare un ultimo imprevisto: una visita da parte della polizia! Uno dei doni di nozze, infatti, si rivelerà essere un oggetto d’arte rubato…

Con un ultimo brivido si concluderà dunque la lunga e bellissima storia d’amore di Eleni e Leander, che nel corso della puntata 4151 (in onda in Germania il prossimo 22 novembre) usciranno di scena. E a quel punto inizierà ufficialmente la ventesima stagione di Tempesta d’amore, di cui vi abbiamo già rivelato qualche indiscrezione… Seguici su Instagram.