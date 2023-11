Tempesta d’amore: Josie e Paul si giurano amore eterno e trovano una torre magica! | Anticipazioni italiane

Un po’ di magia non è mai mancata a Tempesta d’amore… e le prossime puntate italiane non faranno eccezione! Poco dopo essersi ritrovati, i protagonisti Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) vivranno infatti un’esperienza da fiaba… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul e Josie fanno l’amore

Si amano, ma non possono stare insieme. Da settimane Paul e Josie stanno lottando contro i loro sentimenti a causa della decisione dell’uomo di rimanere al fianco di Constanze (Sophia Schiller). Una decisione che è però legata alla pietà più che all’amore…

È infatti bastato vedere la sua amata Josie insieme ad un presunto spasimante perché i sentimenti di Paul per la Klee tornassero a riaffiorare in tutta la loro forza. E così, quando i due innamorati si ritroveranno casualmente in una baita, Paul resterà stregato dalla visione di Josie (complice un look inedito della ragazza) e tra loro esploderà finalmente la passione! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul e Josie trovano una torre magica

Se prima i suoi sensi di colpa nei confronti di Constanze avevano avuto la meglio, dopo la notte insieme a Josie per Paul sarà chiaro di non poter fare nulla per combattere i suoi sentimenti. E, inutile dirlo, la Klee sarà dello stesso avviso!

Sarà così che i due protagonisti si giureranno amore eterno e decideranno di mantenere segreta la loro relazione solo fino a quando Constanze non si sarà ripresa. E il destino per una volta sembrerà essere dalla loro parte…

Poco dopo la loro notte magica, Paul e Josie si ritroveranno infatti nel bosco e scopriranno casualmente una vecchia torre su cui aleggia un’antica leggenda: le coppie che si baciano sulla cima dell’edificio, sono destinate a stare insieme per sempre! I due protagonisti riusciranno a far avverare la profezia? Seguici su Instagram.