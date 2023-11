Tempesta d’amore: Rosalie ingaggia Raphael per far ingelosire Michael! | Anticipazioni italiane

La gelosia può distruggere delle relazioni… ma anche salvarle! È quello che penserà Rosalie Engel nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore (Natalie Alison), quando la donna escogiterà un piano decisamente audace per riconquistare Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie vede Michael provare a baciare Carolin

Per oltre dieci anni si sono innamorati, lasciati, traditi e ritrovati. La storia d’amore tra Michael e Rosalie sembrava il classico grande amore destinato a crescere, maturare ed evolversi per tutta la vita. Almeno fino a quando non è comparsa Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)!

Benché sinceramente innamorato di Rosalie, Michael ha infatti perso la testa per la nuova arrivata, tanto da non riuscire a resistere alla tentazione di baciarla ogni volta che si trova da solo con lei. E sarà proprio questa la scena a cui assisterà casualmente la Engel tra qualche giorno…

Inutile dire che la donna resterà sconvolta nello scoprire che il suo amato dottore non solo la sta tradendo (almeno a livello sentimentale), ma l’ha anche ingannata per settimane! Rosalie ha infatti ormai da tempo capito che nella sua relazione qualcosa era cambiato, ma il medico l’aveva tranquillizzata con delle scuse assurde…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie ingaggia Raphael

E ora? Se molte donne in una situazione simile avrebbero affrontato il proprio partner, la Engel opterà per un’altra tattica! Determinata a riconquistare Michael, la donna capirà che la chiave è risvegliare l’interesse dell’uomo nei suoi confronti. E qual modo migliore se non con la gelosia?

Sarà così che Rosalie ingaggerà Raphael Kofler (Jakob Graf) – l’escort pagato da Yvonne (Tanja Lanäus) per corteggiare Josie (Lena Conzendorf) – affidandogli un compito decisamente inusuale: flirtare con lei per far ingelosire Michael.

Il suo piano otterrà gli effetti sperati? Per ora possiamo anticiparvi che con il suo stratagemma Rosalie otterrà un risultato molto diverso da quello sperato, ma altrettanto positivo…