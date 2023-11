Terra Amara anticipazioni: altra “tragedia” in arrivo per Fikret, Ali Rahmet e Lütfiye

Non sarà soltanto la morte improvvisa di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) a sconvolgere le vite di Fikret (Furkan Palali), Ali Rahmet (Kerem Alisik) e Lütfiye Duman (Hülya Darcan) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Ancora affranti dal dolore per la perdita della dottoressa, i tre dovranno affrontare un grosso problema di salute del piccolo Kerem Alì.

Terra Amara, news: la morte di Mujgan sconvolge Fikret

Come abbiamo avuto modo di chiarire nei nostri precedenti post, la drammatica storyline partirà nel momento in cui Mujgan accetterà di trasferirsi a Istanbul per prendere servizio in una clinica pediatrica. Per questo motivo, la Hekimoglu chiederà ad Ali Rahmet e Lutfiye di occuparsi per qualche giorno del piccolo Kerem Alì, in modo tale da recarsi nella capitale turca e trovare una nuova casa dove stare con il piccolino.

Tuttavia, purtroppo, Mujgan non arriverà mai a destinazione poiché l’aereo diretto a Istanbul cadrà durante il volo, non lasciando alcun superstite. Casa Fekeli verrà quindi distrutta da un nuovo lutto, con Fikret che deciderà di mettere da parte una volta per tutte la sua guerra contro il fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis) per farsi carico delle esigenze di Kerem Alì, che vorrà adottare e convertire nel suo figlio, dato il grosso amore che provava per Mujgan (che era disposto anche a sposare). Non tutto andrà però per il verso giusto…

Terra Amara, trame: qualcun altro reclama la custodia di Kerem Alì

In primis, possiamo anticiparvi che anche qualcun altro reclamerà la custodia di Kerem Alì: il fratello di Mujgan. Dall’America, l’uomo manderà infatti un avvocato per portare via il bambino da casa di Fekeli. Neanche a dirlo, Fikret si opporrà a tale iniziativa, sottolineando che il fratello della defunta non si è degnato nemmeno di presentarsi ai funerali e aggiungendo che non ha mai visto Kerem Alì.

Una situazione, decisamente spinosa, che non farà altro che peggiorare quando Kerem Alì inizierà ad avere la febbre altissima, accompagnata da degli episodi di vomito. Preoccupati, Fikret, Ali Rahmet e Lütfiye decideranno di portare il bimbo in ospedale e lì i dottori Aycut e Bahtiyar daranno loro un responso terribile…

Terra Amara, spoiler: una nuova ‘tragedia’ per i Fekeli

Kerem Alì avrà infatti contratto la meningite, come diversi bambini di Cukurova, e sarà necessario metterlo in terapia intensiva perché le sue condizioni di salute peggioreranno in pochissime ore. Ad un certo punto, il cuore di Kerem Alì arriverà addirittura a fermarsi, ma fortunatamente Aycut e Bahtiyar interverranno in maniera tempestiva e gli salveranno la vita.

Momenti di apprensione che però avranno un doppio lieto fine: a vedere come Fikret, Ali Rahmet e Fikret amano Kerem Alì, l’avvocato del fratello di Mujgan rinuncerà al suo mandato perché non se la sentirà di strapparlo dalle loro cure. Inoltre, dopo pochi giorni di ospedale, Kerem Alì inizierà a migliorare e sarà fuori pericolo.

Un motivo per festeggiare per la famiglia Fekeli, anche se ovviamente lo zio del bambino, ossia il fratello di Mujgan, non si arrenderà così facilmente e continuerà a volere la custodia di Kerem Alì…