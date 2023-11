Terra Amara anticipazioni: morirà un personaggio importantissimo! Ecco chi

Tragedia in arrivo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Tra qualche settimana, i telespettatori dovranno infatti dire definitivamente addio a un personaggio molto conosciuto e amato!

Eh sì: si tratta della dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), che perderà improvvisamente la vita a causa di un incidente aereo. Una morte, quella della donna, che getterà nello sconforto più totale non soltanto il “padrino” Ali Rahmet (Kerem Alisik), ma anche Fikret Fekeli (Furkan Palali)…

Terra Amara, news: Mujgan riceve una proposta di lavoro ma…

In base a quanto indicano le anticipazioni, la trama prenderà il via nel momento in cui Lütfiye Duman (Hülya Darcan) si metterà in contatto con un suo amico medico affinché offra un posto di lavoro a Mujgan a Istanbul. Una scelta presa da Lütfiye per dare alla Hekimoglu dei nuovi stimoli da affrontare, dato che Fikret non ha fatto altro che illuderla evitando di confessarle di essere stato fidanzato con Ümit Kahraman (Hande Soral) pur di portare avanti la sua vendetta ai danni del fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis).

Appena riceverà la proposta, ossia di trasferirsi a Istanbul per prendere servizio nel reparto di pediatria, Mujgan non saprà bene cosa fare, ma alla fine si convincerà del fatto di dover cambiare vita e comunicherà la sua decisione a Ali Rahmet, che le darà la sua benedizione.

Da quel momento, Mujgan inizierà quindi ad organizzare il suo trasferimento, ma prima cercherà di rappacificarsi con la “storica” nemica Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek)…

Terra Amara, trame: Mujgan affida Kerem Alì a Alì Rahmet e Lütfiye

Eh sì: se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti dedicati a questo argomento, sapete sicuramente che Mujgan incontrerà Zuleyha per chiederle perdono per tutto quello che le ha fatto e, come segno di pace, la inviterà a guardarsi le spalle da Ümit, confessandole che quest’ultima ha intrattenuto per diverso tempo una relazione con il marito Demir.

Un incontro che si concluderà con un nulla di fatto, visto che alla fine Zuleyha non crederà alle scuse di Mujgan e l’accuserà di stare nuovamente interferendo nella sua vita. Tuttavia, nonostante il “triste epilogo”, la Hekimoglu andrà avanti con la scelta presa e chiederà un favore a Ali Rahmet e Lütfiye. In pratica, la dottoressa affiderà ai due “parenti” il piccolo Kerem Alì, per recarsi da sola a Istanbul per tre giorni e trovare una casa adatta a lei e al figlioletto.

Terra Amara, spoiler: la morte di Mujgan!

Ali Rahmet e Lütfiye accompagneranno dunque Mujgan all’aeroporto e si congederanno da lei, promettendole che al suo ritorno faranno una festa per salutarla con tutti gli onori del caso. Il destino avrà però in serbo un epilogo davvero triste: Mujgan non arriverà infatti mai a destinazione poiché l’aereo cadrà durante il volo verso Istanbul, non lasciando alcun superstite.

Tale morte improvvisa sconvolgerà tutti gli abitanti di Cukurova, in particolare Ali Rahmet e Lütfiye, che si rammaricherà per aver “forzato” gli eventi riguardo il trasferimento nella capitale di Mujgan.

La dura realtà coinvolgerà anche Fikret, in procinto di mettere un punto definitivo alla sua vendetta ai danni di Demir per farsi una vita al fianco di Mujgan e chiederle di sposarlo. Insomma, la tragica scomparsa di questo personaggio sarà destinata a lasciare il segno…