Terra Amara anticipazioni: Ümit obbliga Demir a darle ospitalità

Anche se ucciderà per errore la madre Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) a causa del rancore che sente per Demir Yaman (Murat Unalmis), la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) non metterà da parte le sue macchinazioni contro il marito di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e nelle prossime puntate di Terra amara farà andare in scena l’ennesimo piano per costringere l’uomo a darle ospitalità. Vediamo insieme in che modo…

Terra Amara, news: la morte accidentale di Sevda

Già sapete che la storyline inizierà a complicarsi nel momento in cui Demir apprenderà dalla cugina Şermin (Sibel Tascioglu) che Sevda e Ümit sono in realtà madre e figlia. In preda alla collera e credendo erroneamente che abbia sempre aiutato la consanguinea a distruggere il suo matrimonio con Zuleyha, Yaman caccerà la Çağlayan di casa e le dirà di lasciare Cukurova insieme alla Kahraman.

Una decisione irremovibile da parte di Demir, tant’è che ad un certo punto darà soldi a Sevda e Ümit affinché possano rifarsi una vita a Istanbul. Sarà proprio nel giorno della partenza che avverrà però l’irreparabile: a metà tragitto, Ümit affronterà per l’ennesima volta Demir e ad un certo punto gli punterà contro una pistola, accusandolo di averla presa in giro con le sue false promesse.

Si tratterà di un momento drammatico che si concluderà con la morte di Sevda, dato che quest’ultima farà da scudo con il suo corpo per proteggere Demir, quando Ümit farà partire un colpo di pistola: Sevda, insomma, prenderà una pallottola in pieno petto.

Terra Amara, trame: Demir occulta il cadavere di Sevda

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: poco prima di esalare il suo ultimo respiro, Sevda chiederà a Demir di lasciare libera Ümit e di fare in modo che non paghi per il suo omicidio. Per via del forte legame con la Çağlayan, che ha sempre trattato come una seconda madre, Demir deciderà di rispettare il desiderio di Sevda e la seppellirà in un campo abbandonato senza avvertire le autorità.

Agendo in quel modo, Demir si esporrà però per l’ennesima volta alla mercé di Ümit che, passati alcuni giorni dal triste evento, si presenterò a villa Yaman e darà inizio ad un vero e proprio ricatto…

Terra Amara, spoiler: Ümit ricatta Demir

Eh sì: puntando sulla sua falsa gravidanza, Ümit esigerà che Demir le dia ospitalità fino alla nascita del bambino, inchiodandolo alle sue responsabilità di padre, e minaccerà in caso contrario di rivolgersi alle Autorità per accusarlo della morte di Sevda.

A quel punto Demir sarà costretto a cedere con il beneplacito di Zuleyha, la quale accetterà di restare alla villa soltanto quando il marito le spiegherà come sono andate realmente le cose con la triste fine di Sevda.

In questo modo, Ümit potrà dunque continuare a infastidire la famiglia Yaman, ma dovrà accontentarsi di vivere nella piccola mansione di Sermin e Betül Arcan (İlayda Çevik); quest’ultima infatti proporrà con successo a Demir di far stare da loro la dottoressa per controllarla meglio e capire se possa esserle utile per la guerra segreta che vuole avviare contro lo stesso Yaman.

Una mossa efficace per Betül, visto che Demir le mostrerà riconoscenza per il suo gesto apparentemente magnanimo e deciderà di darle un ruolo nella holding Yaman…