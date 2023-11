Un posto al sole anticipazioni: Eugenio “punisce” Damiano? Viola furiosa!

Clima di tensione a Un posto al sole, dove nelle scorse puntate abbiamo assistito a un memorabile “cazziatone” di Eugenio Nicotera (Paolo Romano) nei confronti della moglie Viola Bruni (Ilenia Lazzarin). Il magistrato, infatti, ha scaricato la sua ira contro la consorte, colpevole di essersi innamorata di Damiano Renda (Luigi Miele).

Ma come proseguirà ora la faccenda? Quel che è certo è che Viola ed Eugenio saranno costretti a breve a informare il piccolo Antonio riguardo alla loro volontà di non stare più insieme. Poi le cose prenderanno una piega ancora più “particolare”…

Prossimamente, infatti, vedremo Viola iniziare a vivere male la sua attuale situazione sentimentale, ciò mentre Damiano farà una scelta rischiosa che porterà Nicotera a sospenderlo dal suo lavoro! A quel punto, si scatenerà l’ira della Bruni…

Eh sì: Viola sarà portata a pensare che Eugenio abbia preso contro Damiano una decisione basata non su fatti obiettivi ma su un’antipatia personale, e glielo dirà in faccia in un imperdibile confronto! Ma davvero un uomo integerrimo come Nicotera potrebbe aver preso un’iniziativa “cattiva” nei confronti dell’amante di sua moglie? Lo scopriremo nei prossimi episodi… Seguici su Instagram.