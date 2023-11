Un posto al sole: Beatrice Fazi sarà Isabella, la madre di Riccardo | Anticipazioni

È da tempi non sospetti che vi anticipiamo l’arrivo a Un posto al sole della “suocera” di Rossella (Giorgia Gianetiempo). Virgolette d’obbligo, visto che il matrimonio si celebrerà nel 2024 e nelle soap non si sa mai come possa andare a finire. Intanto però ora ci sono notizie più chiare sul nuovo ruolo.

Inizieremo a vedere Isabella (questo il nome del nuovo personaggio) a partire dalla prossima settimana, quando la donna arriverà al Caffè Vulcano e sembrerà voler ristabilire un buon rapporto con il figlio, il dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati). Le attuali anticipazioni sembrano far presagire che per il momento si tratterà più di una “toccata e fuga” che di un inserimento stabile, ma questo lo capiremo con il tempo.

Per ora c’è di certo solo che parrà nascere una certa “alchimia” tra la nuova arrivata e Michele Saviani (Alberto Rossi), dunque resta da capire se e quando succederà qualcosa tra i due…

Il ruolo di Isabella sarà interpretato da un'attrice non certo sconosciuta al grande pubblico: si tratta di Beatrice Fazi, attrice di teatro, cinema e televisione. Numerose le sue partecipazioni a importanti fiction tv, tra cui la più nota è forse quella in Un medico in famiglia (dove la Fazi ha interpretato Melina dalla quinta all'ottava stagione).