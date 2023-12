Beautiful: Deacon allontana Sheila | Trama 12 dicembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 12 dicembre 2023

Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) faticano a trovare un punto di incontro nei confronti di Thomas (Matthew Atkinson) e lo stilista si offre di trasferirsi da Eric (John McCook) per vigilare sulla situazione finché anche Brooke (Katherine Kelly Lang) non si convincerà dei passi in avanti fatti dal figlio. Deacon (Sean Kanan) intercetta Sheila (Kimberlin Brown) e la allontana prima che venga colta in flagrante da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood): Deacon deve trovare una scusa per giustificare la propria presenza quando la ragazza lo sorprende fuori casa sua.