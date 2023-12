Beautiful: Brooke non è stata invitata e non va a casa di… | Trama 14 dicembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 14 dicembre 2023

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) organizza una nuova festa di famiglia a casa di Eric (John McCook). Poiché le è abbastanza chiaro che non è stata esplicitamente invitata, Brooke (Katherine Kelly Lang) decide di restare a casa, per quanto infastidita dal fatto che Ridge (Thorsten Kaye) sarà in compagnia di Taylor (Krista Allen). Anche Hope (Annika Noelle) viene invitata da Thomas (Matthew Atkinson) e Douglas (Django Ferri), mentre Liam (Scott Clifton) no. Il ragazzo vorrebbe che la moglie imponesse a Thomas di riportare il bambino a casa, ma Hope non pensa che Douglas sia in pericolo; inoltre non vuole alimentare tensioni con Thomas sulla custodia.