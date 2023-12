Beautiful, Ridge a Eric: “Brooke si è rifiutata di venire” | Trama 16 dicembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 16 dicembre 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton) si confrontano su quanto sta accadendo a casa di Eric (John McCook). Brooke ritiene che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Taylor (Krista Allen) stiano cercando di separarla da Ridge (Thorsten Kaye) e di assicurare a Thomas (Matthew Atkinson) il controllo su Douglas (Django Ferri). Thomas assicura a Hope (Annika Noelle) che lei è parte dei Forrester, se non altro come madre di Douglas. Ridge spiega ad Eric di aver invitato Brooke ad accompagnarlo ma che lei si è rifiutata non essendo prevista tra gli ospiti iniziali: probabilmente temeva si sarebbe sentita esclusa, vista la presenza dell’altra sua famiglia. Seguici su Instagram.