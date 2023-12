Beautiful: Brooke è ottimista sul suo matrimonio ma… | Trama 24 dicembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 24 dicembre 2023

Thomas (Matthew Atkinson) prova a convincere Ridge (Thorsten Kaye) a trasferirsi per un po' a casa di Eric (John McCook). In seguito Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), in modo ancora più esplicito, cerca di far capire al padre che non potrà mai essere felice con Brooke (Katherine Kelly Lang), che è destinata a continuare a ferirlo come ha sempre fatto in passato. Brooke vuole essere ottimista sulle sorti del proprio matrimonio, ma Hope (Annika Noelle) la mette in guardia viste le aperte ostilità di Taylor (Krista Allen) e Steffy.