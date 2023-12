Beautiful: Ridge cerca di frenare le ingerenze di Steffy | Trama 27 dicembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 27 dicembre 2023

Ridge (Thorsten Kaye) cerca di mettere freno alle ingerenze di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), difendendo Brooke (Katherine Kelly Lang) e il loro matrimonio. Allo stesso tempo lo stilista, però, non può negare ciò che prova per Taylor (Krista Allen). Thomas (Matthew Atiknson) incoraggia la madre, che però insiste di non essere tornata in città per distruggere il matrimonio di Brooke e Ridge; quest’ultimo, nel frattempo, ha deciso di tornare dalla moglie.