Beautiful: Thomas non vuole ferire i sentimenti di Hope… | Trama 7 e 8 dicembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 7 e venerdì 8 dicembre 2023

Deacon cerca di spegnere gli entusiasmi di Sheila, che ha sentito dire a Finn che, nonostante le sue azioni efferate, resta la donna che lo ha messo al mondo. Per la Carter è la prova che il figlio le voglia bene e sia dispiaciuto della sua “morte”. Hope è ancora contraria che Douglas venga portato via dalla casa che condivide con lei, Liam e Beth. Thomas sa che nella testa del figlio la soluzione ideale sarebbe vivere con entrambi, ma non è possibile. Il ragazzo si lascia sfuggire che al contrario di Liam lui è un uomo che ama una donna sola e quella è lei.

Consapevole che Finn possa avere sentimenti contrastanti per Sheila, Steffy gli chiede cosa provi davvero per la morte della donna. Deacon insiste che Sheila rinunci all'idea di rivedere Finn e Hayes, visto che un solo errore avventato li riporterebbe entrambi in prigione. Thomas sembra voler procedere più cauto nella questione della custodia di Douglas per non ferire i sentimenti di Hope. Liam e Brooke mettono in guardia quest'ultima, che invece ha visto quanto Thomas sia cambiato.