La Promessa anticipazioni: Cruz chiede a Petra di avvelenare Elisa ma…

Un avvelenamento sarà al centro delle prossime puntate italiane de La Promessa. Stanca di sopportare i capricci di Elisa de la Vega (Lisi Linder), la baronessa di Grazalema in procinto di entrare in possesso di parte dell’eredità del padre Juan (Alberto Gonzalez), la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) deciderà di sbarazzarsi definitivamente della sua ospite e inizialmente chiederà aiuto al cognato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) per far sembrare il tutto frutto di un incidente. Ad un certo punto, nella storyline si inserirà però anche la fidata Petra Arcos (Marga Martinez).

La Promessa, news: Elisa, Lorenzo e la tresca segreta

Prima di addentrarci a fondo nella storyline, è bene precisare che Cruz non sarà a conoscenza di un particolare alquanto importante: ignorerà infatti che Lorenzo ha una tresca segreta con Elisa e che entrambi stanno cercando di ingannarla per intascarsi quanto più possibile dell’eredità di Juan.

Dato che sarà completamente all’oscuro di tutto ciò, Cruz confiderà ogni sua mossa a Lorenzo, che cosi potrà giocare d’anticipo per evitare che Elisa possa davvero essere uccisa. Non a caso, come prima cosa svelerà alla Baronessa di Grazalema il piano di Cruz e le dirà che deve fidarsi completamente di lui se non vuole rischiare la vita. Ma il capitano manterrà la promessa o alla fine farà il doppio gioco anche con Elisa?

La Promessa, spoiler: Cruz chiede a Petra di avvelenare Elisa

L’occasione per essere sincero oppure no gli si presenterà davanti quando Cruz lo metterà al corrente del fatto che ha chiesto alla fidata Petra di avvelenare quella sera stessa il the corretto con del latte, che Elisa è solita prendere ogni sera. Appena la bibita verrà consegnata alla Baronessa, Lorenzo sarà dunque in stanza con la donna e sembrerà indugiare sul da farsi quando la donna starà per berne un po’.

Tuttavia, la situazione verrà chiarita il mattino successivo: Elisa sarà ancora viva e vegeta e, con le lacrime agli occhi, confesserà a tutti gli abitanti de La Promessa di avere dato il suo the ad un gattino, che poi è morto misteriosamente in preda ai dolori del veleno. Insomma, la baronessa farà capire chiaro e tondo a Cruz, seppur indirettamente, che ha intercettato il suo proposito e chiederà di investigare più a fondo per capire cosa sia successo al gattino…

La Promessa, trame: Lorenzo cerca di insinuare un dubbio in Cruz

Ovviamente, dato il flop del piano, Cruz chiederà subito spiegazioni a Lorenzo, che in cambio inizierà ad insinuare che probabilmente Elisa ha scoperto tutto perché è stata Petra a riferirglielo. Il capitano De La Mata cercherà dunque di sfaldare il legame tra le due cattivone della telenovela, ma anche la Arcos non se ne starà a guardare portando Cruz a pensare che probabilmente Lorenzo è complice della Baronessa di Grazalema fin dall’arrivo della donna nella tenuta.

Cruz e Lorenzo inizieranno dunque a guardarsi con sospetto, ma alla fine chi la spunterà tra i due? E, in tutto ciò, che ruolo continuerà ad avere Elisa?