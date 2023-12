La promessa, anticipazioni dal 2 al 5 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da martedì 2 a venerdì 5 gennaio 2024

Alla tenuta arriva Blanca, una vecchia amica di Manuel, un’avventuriera. Jimena si indispettisce vedendo la complicità fra Blanca e Manuel e fa una scenata al marito. Jana è preoccupata perché Pia non ha ancora le erbe che le aveva detto di prendere. Jana e Lope non sono riuscite a dire a Maria che Salvador è morto. Pia si propone di dirglielo lei. Cruz e Lorenzo decidono, su consiglio di Petra, di avvelenare il tè che Elisa prende tutte le sere prima di coricarsi. Continuano le liti fra Simona e Candela. Candela racconta a Jana e a Teresa che il marito di Simona ha ucciso suo marito e che Simona le è stata vicino solo per il rimorso. Lorenzo dice a Cruz che il notaio è d’accordo a disfarsi dell’ultimo testamento del barone.

Cruz scopre che il tentativo di avvelenare la baronessa non è andato a buon fine e, spinta da Petra, inizia a sospettare che Lorenzo stia facendo il doppio gioco. Jimena litiga con Manuel, prima perché sono andati a teatro in comitiva, poi perché lui ha portato Blanca a fare un giro sull’aereo. Jana tenta di dire a Maria che Salvador è morto, ma non ci riesce e si sfoga con Lope per non averlo fatto. Gregorio dice ad Alonso che il suo lavoro a La Promessa è stato portato a termine e che se ne andrà, per cercare un lavoro con cui mantenere Pia e il bambino. Pia rivela a Jana quello che ha scoperto su Dolores parlando con Candela e trova un espediente per fare domande anche a Romulo sull’argomento. Lorenzo acconsente al prestito di denaro, ma chiede ad Alonso di firmare un contratto di prestito. Candela dice a Pia di aver capito che il barone è il padre di suo figlio e le suggerisce di dirlo a tutti e di avanzare pretese sulla sua parte di eredità.

Pia ribadisce a Candela che non vuole che si sappia che il bambino che porta in grembo è figlio del barone, nemmeno per l’eredità. Sotto richiesta di Jana, Pia sta indagando su Dolores e chiede informazioni a Simona che sembra nascondere qualcosa. Insieme a Lope, Pia e Gregorio decidono di dire la verità su Salvador a Maria, ma è Petra a dare la notizia, in modo indelicato, alla ragazza. Cruz inizia a sospettare che Elisa sappia del tentato avvelenamento, ma Lorenzo cerca di sviarla. Intanto la baronessa dovrà fermarsi alla tenuta per chiudere la questione del testamento. Simona cerca di fare pace con Candela invitandola a teatro, ma riceve un netto rifiuto e si sfoga con Lope, Martina e Catalina. Quest’ultima intanto riceve la notizia dal padre che arriverà il denaro per attuare le innovazioni a La Promessa, ma che non sarà lei a gestire il tutto bensì Manuel, perché lui è un uomo ed è l’erede. Catalina ne rimane sconvolta e cerca di opporsi.

Blanca dice a Manuel che lui è innamorato di Jana, ma lui risponde che è un amore impossibile. Intanto Elisa è costretta a fermarsi a La Promessa perché il notaio che si occupa del testamento del Barone verrà operato di appendicite e ci vorranno altre due settimane prima che torni al lavoro, il che rende ancora più nervosa Cruz. Blanca va in cucina per fotografare i cuochi all’opera, ma si brucia sul braccio. Jana pensa alla ferita di Blanca e le due legano. Maria, dopo essersi disperata per aver scoperto della morte di Salvador da Petra, ringrazia tutti i suoi colleghi per la discrezione e il sostegno, a parte Petra che invece riceve una bella strigliata, prima appunto da Maria e poi da Candela. Catalina soffre per essere stata allontanata dalla gestione della tenuta, così Manuel prova a parlare di nuovo con suo padre, ma Alonso non vuole che Catalina si occupi della Promessa perché è una donna. Intanto Don Gregorio chiede scusa ai domestici per il suo atteggiamento brusco.

Jimena si sfoga con Catalina perché è gelosa di Blanca. Catalina prova a dirle che non è vero. Mauro dice a Lope che Petra non doveva rivelare a Maria che Salvador era morto. Mauro consiglia a Lope di dire, con il tempo, la verità a Maria. Lorenzo e la baronessa continuano la loro relazione clandestina e a tramare contro i marchesi. Blanca aiuta Manuel ad allestire una camera oscura. Mauro mette in guardia Lope, gli dice di non esaltare troppo la figura di Salvador davanti a Maria. Catalina e Manuel si accordano per far gestire la Promessa a Catalina. Martina convince Candela a far pace con Simona. Candela dice però a Simona che collaboreranno davanti agli altri, ma che la loro amicizia è comunque finita. A Don Romulo arrivano le voci sulla sua volontà di lasciare la Promessa e se la prende con Pia che però nega di averne parlato con qualcuno. Curro propone una specie di gioco della verità nel quale si dovranno indovinare a turno le risposte a delle domande fatte a un’altra persona.

Lorenzo e la baronessa prima discutono e poi si scambiano smancerie per indispettire Cruz. Manuel e Jimena litigano. Jimena si sente trascurata soprattutto da quando è arrivata Blanca e pensa che Lei e Manuel stiano diventando due estranei. Manuel confessa a Jimena che gli è tornata la memoria e sa che prima dell’incidente non era follemente innamorato di lei. Alonso organizza un momento per ricordare Salvador. Curro è rientrato dal sanatorio e dice a Jana che la madre non l’ha neanche riconosciuto. Catalina parla con Tadeo dei macchinari da acquistare e dei terreni che vorrebbe affittare. Manuel si disinteressa di seguire la sorella e pensa a fare delle foto con Blanca. Pia chiede notizie a Simona su Dolores. Simona le dice che dietro la sua sparizione deve esserci un uomo potente della tenuta. Pia Pensa che il figlio di Dolores sia Curro. Blanca mostra le fotografie a Manuel, Blanca, Martina e a Curro. Ovviamente Jimena non è molto contenta. Jimena chiede a Blanca se ama Manuel.

Blanca dichiara il suo affetto fraterno per Manuel a Jimena. Petra rivela alla marchesa di aver notato uno strano flirt tra il capitano Lorenzo e la baronessa Elisa. Jana e Pia, reputano sempre più plausibile la teoria secondo la quale Curro sia figlio del barone e di Dolores. Durante una discussione a colazione, Cruz mette alle strette Lorenzo, accusandolo di provare qualcosa per la baronessa Elisa, e di star accantonando il piano che avevano architettato. Lorenzo rassicura Cruz, spiegandole che il suo è bluff per creare un alibi per il giorno in cui vorranno ucciderla. Catalina illustra a Tadeo i nuovi progetti che ha in serbo per La Promessa, ma non riscuotendo entusiasmo, per via della mancanza di una figura maschile ad approvare le sue parole. Gregorio annuncerà a Romulo di volergli restituire il suo ruolo all’interno della casa, e la sua volontà di cercare una strada con la sua nuova famiglia.

Candela chiede finalmente perdono a Simona e le due donne si riconciliano. Alonso ha una discussione con Cruz, perché non crede ai suoi sospetti su Lorenzo ed Elisa; Cruz si infuria e lo caccia dalla sua camera. Lope riceve un regalo da Maria, senza un motivo apparente, si insospettisce e ne parla con Jana, rivelandole che lui non è stato il solo a ricevere un regalo dalla ragazza. Chiede a Jana di vigilare su Maria, perché teme che lei voglia fare una sciocchezza. Catalina non riesce a gestire la tenuta, perché i braccianti, sapendo che Manuel è al comando, non le danno più ascolto. Ne parla con suo fratello e insieme decidono di svelare ad Alonso che è lei e non Manuel ad occuparsi di tutto, ma Alonso si infuria. Intanto, Blanca parte per il Perù e questo rattrista Manuel che sarà consolato da Jana. I due si accordano per fare un volo insieme il giorno dopo. Il piano di Lorenzo ed Elisa per portare Cruz alla pazzia prosegue. Petra li spia fuori dalla porta.

(La promessa non sarà in video il 1° gennaio, mentre dal 2 al 5 andrà in onda eccezionalmente dalle 14,10 alle 16,55).