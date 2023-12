La promessa, anticipazioni dal 27 al 29 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre 2023

Gregorio propone a Pia di cercare una casa in cui vivere insieme, ma lei preferisce rimanere alla Promessa, in camere separate, fino alla nascita del bambino. Cruz e Lorenzo, all’insaputa di Alonso, cercano di escogitare un modo per impedire che la baronessa erediti il denaro del barone. Maria chiede a Pia di concedere un giorno di riposo a Jana, che è ancora troppo debole per lavorare, e chiede alle cuoche di prepararle una ricca colazione. Jana vorrebbe tornare al lavoro e rifiuta di farsi visitare, ma ha un capogiro che la fa rimanere a letto. Elisa, davanti a Cruz, ricorda le serate di gioventù trascorse con Alonso in intimità, suscitando imbarazzo. Viste le difficoltà per la vendita del palazzo di Cadice, Lorenzo dice ad Alonso e Catalina di essere disposto a concedere loro un prestito. Petra riferisce alla marchesa che Jana si rifiuta di lavorare da quando è tornata dalla casa dei duchi. Tra Martina e Curro si crea un’atmosfera romantica.

Manuel e Catalina concordano che Jimena si sia vendicata del fatto che Jana e Catalina abbiano aggiustato l’aereo. Cruz convoca Gregorio e gli ordina di far tornare a lavorare Jana, pena il licenziamento della ragazza. Gregorio cerca di convincerla che Jana ha bisogno di riposo ma Cruz è irremovibile. Pia, Teresa, Maria, Lope e Mauro decidono di aiutare Jana facendo le sue faccende. Lorenzo dice a Cruz di non essere riuscito a trovare nessuna informazione negativa sulla baronessa. Alonso comunica a Cruz che il palazzo di Cadice sarà molto difficile da vendere e che Lorenzo gli ha offerto di dargli un prestito. Cruz è favorevole. Martina decide di chiudere a chiave Simona e Candela nell’ufficio di Pia per costringerle a riappacificarsi. Manuel si rifiuta di andare a Siviglia con Jimena e le dice che è molto arrabbiato per come è stata trattata Jana a casa dei duchi. Cruz dice a Lorenzo che a questo punto devono uccidere la baronessa.

Tutti i domestici a palazzo si danno da fare per coprire Jana nei suoi doveri, in modo che Petra non si accorga che è ancora malata. Jimena si scusa con Jana e afferma di non sapere niente di quanto accaduto a casa dei suoi genitori, ma soprattutto non si capacita di come sia potuto succedere. Il piano di Martina, di rinchiudere Simona e Candela per risolvere i loro problemi, ottiene il risultato opposto: le cuoche litigano più che mai, facendo capire che non c’è soluzione ai loro problemi. Il disagio della gravidanza di Pia si accentua. Inoltre, la governante deve affrontare una conversazione imbarazzante con Gregorio per chiarire i limiti della loro vita coniugale. Cruz espone a Lorenzo il suo piano per liberarsi una volta per tutte della baronessa de Grazalema. Secondo la marchesa è l’unica via d’uscita che hanno per evitare che la donna si impossessi del denaro del barone de Linaja. Ma il Capitano nutre qualche perplessità al riguardo.

Candela affronta la tragedia della morte di suo marito davanti alla servitù, raccontando tutta la vicenda. Alonso illustra a Cruz le nuove idee per La Promessa, ma Cruz, notato lo zampino di Catalina, fa promettere ad Alonso che il futuro della tenuta sarà solo in mano a Manuel. Quest’ultimo riceverà da Jana il rifiuto di un eventuale relazione con lei, e più tardi l’obbligo da parte di Alonso di assolvere ai doveri della tenuta rinunciando all’aviazione. Elisa annuncia la sua partenza, ma non prima che venga eseguito il testamento del defunto barone. Durante la conversazione, però, Elisa flirterà ancora con Alonso, scatenando in Cruz una gelosia che la porterà a pianificare l’assassinio della baronessa con la complicità di Lorenzo. Curro dedurrà a seguito di una confessione con Jana di non essere figlio né di Lorenzo, né di Eugenia. Martina comunicherà a Lope la morte di Salvador in battaglia. Pia, invece, chiederà a Don Gregorio di abbracciare la sua parte sensibile.

Cruz e Lorenzo mettono a punto un piano per uccidere Elisa, Cruz ritiene che la soluzione migliore sia un veleno che non lascia tracce. Jimena offre una somma di denaro a Jana come risarcimento per quello che le è accaduto a casa dei suoi genitori, ma la cameriera rifiuta categoricamente, scatenando la rabbia di Jimena che si sfogherà con Manuel che però prenderà le parti di Jana. Curro chiede a Lorenzo se Eugenia potrebbe non essere la sua vera madre e Lorenzo gli confida che la gravidanza della donna ha avuto molti punti oscuri. Romulo confida a Mauro di voler lasciare la Promessa. Curro riferisce a Jana quello che gli ha raccontato suo padre e lei gli promette che indagherà con i membri anziani della servitù. Lope, dopo aver ricevuto la notizia della morte di Salvador, non ha il coraggio di rivelarlo a Maria.

Alonso telefona al fratello Fernando, per capire se sia al corrente che Martina è a La Promessa. Ma, astutamente, lei evita che si sentano. Lope insiste per dire a Maria della tragica morte di Salvador. Jana si offre di farlo al posto suo. Lorenzo fa il doppio gioco: finge di assecondare Cruz per eliminare Elisa, mentre rivela i dettagli del suo piano omicida a quest’ultima, che divertita butta benzina sul fuoco. Martina ricatta Petra impedendole di rivelare a Cruz il motivo della lite tra le cuoche. Gregorio convoca Romulo e la pace sembra fatta. Curro ottiene il permesso di andare a trovare la madre in sanatorio ma andrà da solo. Alonso mette alle strette Lorenzo per il prestito. Romulo confessa a Pia che andrà dai duchi de Grijalva per un probabile nuovo lavoro e che lascerà La Promessa. Jana respinge le continue attenzioni di Manuel. A colazione, Jimena scoppia in una scenata di gelosia per la freddezza di Manuel; sul più bello, Gregorio annuncia loro una visita inattesa. Seguici su Instagram.

(La promessa non sarà in video il 25 e 26 dicembre, mentre dal 27 al 29 andrà in onda eccezionalmente dalle 14,10 alle 16,55).