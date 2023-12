La promessa, anticipazioni dall’11 al 15 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre 2023

Donna Pia si apre a don Gregorio, che le chiede di sapere chi sia il padre del nascituro, ma non ottiene alcuna risposta. Cruz, dopo lo scontro tra Elisa e Lorenzo, si rifà ai dettami del bon ton. Ma Elisa ricorda a Cruz che è stata una amante di Alonso.

Catalina incontra e conosce la baronessa che rivela a lei e Martina che è lì per l’eredità del barone. Alonso rivela a Romulo delle allusioni di Elisa davanti a sua moglie e questi lo consiglia di allontanarla il prima possibile.

Manuel non accetta che Martina e Catalina lo mettano in guardia dalle menzogne di Jimena, finché Catalina va da Jimena e ne nasce uno scontro aperto. Catalina dimostra solidarietà e sostegno a Pia, che annuncia alla servitù del matrimonio in forma privata senza banchetto nuziale e festa per sua espressa volontà…