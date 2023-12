Tempesta d’amore: André deruba il Fürstenhof (e rovina Josie) | Anticipazioni italiane

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. È sicuramente vero nel caso di André Konopka (Joachim Lätsch), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore dimostrerà ancora una volta di non imparare mai dai propri errori… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André in difficoltà

Non è certo un periodo semplice per André Konopka. Illusosi per settimane intere di essere destinato a diventare milionario, lo chef ha infatti finito per perdere tutto nell’arco di pochissimo tempo: soldi, lavoro e pure amore!

Come sappiamo, l’eredità che il cuoco doveva ricevere dal ricchissimo Eduard Winter si è infatti rivelata consistere in un semplice cappello da cucina. Peccato solo che nel frattempo André si fosse indebitato e avesse pure lasciato il suo impiego al Fürstenhof nella convinzione di diventare presto ricco.

Come se non bastasse, le sue improvvise difficoltà economiche hanno anche portato alla fine della relazione tra Konopk e la donna che amava: Bettina Schönefeld (Natalie Hünig). E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André mette nei guai Josie

Dopo un periodo di smarrimento, da qualche tempo l’uomo si è finalmente ripreso grazie al sostegno di amici e colleghi. Ciononostante, i problemi finanziari continueranno a tormentarlo. E, come già accaduto in passato, le preoccupazioni per il suo futuro lo porteranno a cedere al proprio lato peggiore…

Disperato pur di ottenere dei guadagni aggiuntivi rispetto al suo lavoro al Fürstenhof (lavoro che nel frattempo ha riottenuto, ma con un taglio di stipendio), André metterà infatti in atto una vera e propria truffa: venderà alcune delle pietanze dell’hotel ad un servizio di catering!

Ebbene, inizialmente tutto sembrerà andare liscio, ma ben presto Werner (Dirk Galuba) scoprirà che qualcuno sta derubando il suo albergo ed i suoi sospetti si concentreranno sulla povera Josie Klee (Lena Conzendorf)! André salverà la giovane cuoca assumendosi le proprie responsabilità? Seguici su Instagram.