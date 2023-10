Tempesta d’amore: Bettina inganna André e lo lascia! | Anticipazioni italiane

Un nuovo duro colpo è in arrivo per André Konopka (Joachim Lätsch)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef riceverà infatti una cocente delusione sentimentale destinata a lasciare lunghi strascichi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André perdona Bettina

Sono passati ormai alcuni mesi dall’arrivo al Fürstenhof di Bettina Schönefeld (Natalie Hünig). Presentatasi come grande fan di André – con cui aveva intrapreso una lunga corrispondenza – la donna si è poi rivelata una truffatrice, arrivata a Bichlheim con l’unico scopo di derubare lo chef dell’eredità che avrebbe ricevuto da Eduard Winter, il ricchissimo ex datore di lavoro della donna.

Come sappiamo, Bettina si è poi inaspettatamente innamorata di André, tanto da riuscire a convincere quest’ultimo a perdonarla per i suoi inganni e a iniziare una relazione. Ma la Schönefeld sarà davvero cambiata?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Bettina lascia André

I primi dubbi sono comparsi quando è stato aperto il testamento di Eduard Winter, che si è scoperto aver lasciato ad André solo un vecchio cappello da cuoco e aver invece destinato a Bettina una grossa somma. Nonostante i sacrifici fatti dallo chef per lei, infatti, la donna si è rifiutata di versargli la cifra da lei ricevuta. E non finirà qui!

Nei prossimi giorni Konopka farà infatti visita alla sua amata – che nel frattempo si è trasferita in Francia – ricevendo un’amara sorpresa: la Schönefeld non solo non gli ha ancora versato la somma promessa, ma non è più interessata a lui!

Col cuore a pezzi, André tornerà dunque al Fürstenhof da single, con l'amara consapevolezza che Bettina era realmente solo interessata ai suoi soldi. E questa volta per lo chef riprendersi sarà tutt'altro che facile…