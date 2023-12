Tempesta d’amore, casting news: arriva TOM, futuro rivale in amore di Christoph | Anticipazioni tedesche

Un triangolo inaspettato sta per infiammare la ventesima stagione di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate tedesche della soap entrerà infatti in scena un personaggio destinato ad insinuarsi nel rapporto tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e colei che sembrava essere destinata a diventare la sua compagna per la vita: Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph e Alexandra si lasciano

Tra le storie d’amore più appassionanti che ci attendono nei prossimi mesi spicca senza dubbio quella tra Christoph Saalfeld e Alexandra Schwarzbach. Innamoratisi quasi trent’anni fa, i due si ritroveranno a sorpresa, scoprendo che i sentimenti che li legano non sono mai svaniti.

Dopo aver superato ogni genere di ostacoli – a partire dagli intrighi del marito della donna – Markus (Timo Ben Schöfer) – Christoph e Alexandra diventeranno dunque una coppia e sembreranno destinati a passare insieme il resto della vita.

Quando la donna resterà sfigurata in un incidente, però, inizierà ad allontanarsi dal suo amato. Una crisi che si acuirà quando Saalfeld verrà accusato di corruzione. E così, non vedendo più un futuro per loro, Alexandra deciderà di chiudere la loro relazione…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Tom si innamora di Alexandra

Ebbene, sarà in questa complessa situazione che al Fürstenhof arriverà un nuovo interessantissimo personaggio: Tom Dammann! Per chi segue Tempesta d’amore da parecchi anni, questo cognome non suonerà affatto nuovo: si tratta infatti del figlio di Nora (Mirja Mahir) – la nipote di Hildegard (Antje Hagen) – un personaggio che abbiamo conosciuto anni fa.

Inutile dire che quando Tom arriverà a sorpresa a Bichlheim, verrà accolto a braccia aperte dai Sonnbichler. Non sarà però per i suoi amati prozii che il giovanotto deciderà di fermarsi nel paese bavarese…

Tom resterà infatti stregato da Alexandra Schwarzbach e deciderà di conquistare il cuore di quest’ultima… costi quel che costi! Dammann deciderà dunque di cercare lavoro al Fürstenhof come autista per stare vicino alla sua amata. E tutto lascia intendere che uno scontro con Christoph sarà inevitabile…

Tempesta d’amore, casting news: Milan Marcus interpreta Tom Dammann

Il personaggio di Tom Dammann verrà interpretato da Milan Marcus, attore tedesco classe 1989 molto noto al pubblico d’oltralpe grazie alla sua lunghissima partecipazione alla popolare serie Verbotene Liebe (“Amore proibito”). Curiosamente, la recitazione non è l’unica occupazione di Marcus: oltre che come interprete, lavora infatti come formatore e consulente per aziende.

Come già anticipato, il debutto di Milan Marcus a Tempesta d’amore nei panni di Tom Dammann avverrà nel corso della puntata 4186, la cui messa in onda in Germania in Germania è prevista per il prossimo 25 gennaio. Chiudiamo con le parole dello stesso Milan Marcus sul suo personaggio:

Tom è un uomo affascinante, ma a volte anche piuttosto insicuro. Per me interpretare questo personaggio è una sfida unica, che sto davvero amando.

